Nie tylko Lewandowski. Już doszło do spotkania, wielkie nazwisko z Niemiec

Jedynie kilka kolejek w poszczególnych ligach pozostało do zakończenia sezonu 2025/2026. Już teraz jednak największe marki na świecie robią wszystko, aby wzmocnić swoje zespoły w kolejnym sezonie, rozglądając się za zawodnikami jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata, kiedy ich wartość będzie mogła wzrosnąć po dobrych występach w USA. Meksyku i Kanadzie.

Naturalnie w naszym kraju dużo mówi się o sytuacji Roberta Lewandowskiego, który może odejść z Barcelony, gdy jego kontrakt wygaśnie w ostatnim dniu czerwca. O kapitana reprezentacji Polski usielnie walczy Juventus, a włoscy dziennikarze co rusz podgrzewają atmosferę donosząc o kolejnych ruchach ekipy ze stolicy Piemontu w tej sprawie.

"Stara Dama" ma jednak o wiele więcej do zrobienia na rynku transferowym, jeśli liczy na odzyskanie mistrzostwa kraju, które po raz ostatni wpadło w ręce "Juve" 6 lat temu. "Corriere dello Sport" donosi, że włodarze klubu chcą pozyskać jedną z gwiazd Bundesligi, Angelo Stillera.

- Juventus zabiega o Stillera: Spalletti chce podnieść poziom środka pola - informując Włosi już w tytule swoje artykułu dodając, że miało już dojść do spotkania przedstawicieli zawodnika urodzonego w Monachium i klubu.

"Juventus odbył wstępne spotkanie z agentami Angelo Stillera, pomocnika Stuttgartu i reprezentacji Niemiec (...) Jest on jednym z najbardziej obiecujących pomocników Bundesligi i ma dwie wyceny. Pierwsza należy do klubu, ponieważ nie zamierza on rozpatrywać ofert powyżej 50 milionów euro - najlepiej 60 milionów euro - ale jest też druga wycena, która znajduje się w złożonym kontrakcie: klauzula odstępnego w wysokości 36,5 miliona euro, znacznie bardziej przystępna cenowo" - czytamy dalej.

Sam zawodnik wyceniany jest przez portal "Transfermarkt.de" na kwotę 45 mln euro, więc aktywowanie rzeczonej klauzuli byłoby dla "Starej Damy" świetną okazją. Co więcej, z zespołem najpewniej miałby pożegnać się Teun Koopmeiners, a pieniądze z jego sprzedaży miałyby pokryć w części wydatki na Niemca. Zdaniem "Corriere dello Sport", ewentualna gaża Stillera nie byłaby problemem dla drużyny z północy Włoch.

Ważą się losy Lewandowskiego w Barcelonie IMAGO/Maciej Rogowski East News

Angelo Stiller Harry Langer/DeFodi Images Newspix.pl

Angelo Stiller IMAGO/Grant Hubbs Newspix.pl

