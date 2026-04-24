Barcelona mierzyła w tym sezonie w wygranie Ligi Mistrzów. Nic z tego jednak nie wyszło, bowiem w ćwierćfinale marzenia Dumy Katalonii brutalnie stłamsiło Atletico Madryt. Tym samym podopiecznym Hansiego Flicka pozostała walka o mistrzostwo Hiszpanii.

I wszystko wskazuje na to, że misja obrony krajowego tytułu zakończy się powodzeniem. Na sześć kolejek przed końcem sezonu FC Barcelona utrzymuje bezpieczną przewagę nad Realem Madryt w tabeli La Ligi. Wyprzedzają Królewskich o 9 punktów i nawet potknięcie w zbliżającym się wielkimi krokami El Clasico (10 maja), może nie mieć dla nich negatywnych skutków.

Coraz więcej wskazuje natomiast, że najbliższe El Clasico będzie ostatnim w karierze dla Roberta Lewandowskiego. Za dwa miesiące, 30 czerwca, Polakowi kończy się czteroletni kontrakt z FC Barceloną. Jego przedłużenie wydaje się coraz mniej realne. Sam prezes Barcelony Joan Laporta, wydaje się zwolennikiem pozostania Lewandowskiego w drużynie, ale inne zachowania przejawia Hansi Flick.

Hansi Flick ma dość Lewandowskiego. Oto przykład

Pod lupę niemieckiego szkoleniowca wzięli dziennikarze portalu eldesmarque.com. "Flick pokazuje Lewandowskiemu drzwi" - piszą Hiszpanie już na starcie swojego artykułu. "Nie dając zagrać Polakowi w meczu z Celtą Vigo (1:0 dla liderów tabeli), Flick wyraźnie dał mu do zrozumienia, że nie chce go już w drużynie" - dodali.

"Lewandowski stracił swoją pozycję, a jego bramki nie mają już takiego wpływu na drużynę jak na początku jego kariery w Barcelonie. Jego dni w tym klubie są po prostu policzone" - brutalnie podsumowują Hiszpanie w swojej analizie.

Lewandowski może się jednak pocieszać tym, że jeśli latem rzeczywiście odejdzie z Barcelony, to w doborowym towarzystwie. Zdaniem dziennikarzy eldesmarque.com, oprócz Polaka na wylocie z klubu jest także Marcus Rashford. Anglik też nie dostaje szans od Flicka, co zdaniem Hiszpanów oznacza, że Niemiec również nie widzi go dalej w swojej drużynie.

