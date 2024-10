Real - Barcelona to najważniejszy mecz klubowy świata. Do tej pory Lewandowski nie mógł się pochwalić golem w spotkaniu ligowym między tymi drużynami. W tym sezonie jest jednak w wybornej formie.

Udowodnił to w drugiej połowie, ale też do przerwy kilka razy pokazał się z dobrej strony. Hiszpański portal sport.es docenił Polaka już za pierwsze 45 minut. Określa Polaka jako "współpracownika". To właśnie między innymi zasługa akcji z 13 minuty. Wtedy Lewandowski po podaniu spod pola karnego od razu piękne odegrał piętką, dzięki czemu sam na sam z Andrijem Łuninem był Lamine Yamal. Młody Hiszpan strzelił jednak źle i Ukrainiec odbił.