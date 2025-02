Nie tylko Barcelona z awansem. Lewandowski też się cieszy, wielki powrót Polaka

36-latek, pomimo udanego wieczoru, niepocieszony opuszczał murawę. W końcowej fazie meczu na ławkę ściągnął go Hansi Flick. Napastnik ewidentnie miał apetyt na więcej. "Jego rekord strzelonych bramek w Barcelonie jest coraz bliżej i sam on o tym wie. Do tego stopnia, że gdy zastąpił go Ferran Torres, zszedł wściekły. Wcześniej brakowało mu precyzji, bo miał kilka szans, które bramkarz przeciwników udaremnił" - opisało reakcję naszego rodaka "mundodeportivo.com".