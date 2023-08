Barcelona ma za sobą dwa pierwsze mecze nowego sezonu. Na inauguracje zespół Xaviego tylko bezbramkowo zremisował z Getafe, chociaż to spotkanie bardziej przypominało momentami grupowe starcie MMA niż mecz piłki nożnej. Pierwszy komplet punktów przyszedł wreszcie w meczu z Cadizem, choć na gole fani Dumy Katalonii musieli poczekać do samej końcówki. Kilka minut przed końcem regulaminowego czasu gry do siatki trafił Pedri, a w doliczonym czasie po podaniu Roberta Lewandowskiego wynik ustalił Ferran Torres.