Anna Lewandowska o życiu w Niemczech tuż przed transferem do Barcelony: "Bardzo dziwny okres"

Już sam ostatni okres w Niemczech nie był najlepszym w życiu rodziny piłkarza. Zasygnalizowała to Anna Lewandowska w niedawnej rozmowie w podcaście "WojewódzkiKędzierski". "Nie chciałabym nikogo urazić, ale to był dla mnie bardzo dziwny okres w Niemczech . Postawa ludzi, niemiecki porządek, trzymanie dystansu, brak uśmiechu, brak przytulenia, pogody ducha. Brakowało mi tego" - mówiła.

To był dziwny czas również z tego powodu, że przestali do nas przyjeżdżać znajomi, nie było takich możliwości po pandemii, a przecież dotąd dom był zawsze pełen ludzi. Mecze były wygrywane, więc dla Roberta był to czas, aby podwyższyć poprzeczkę

Robert Lewandowski skończy karierę w Barcelonie? "Mam nadzieję, że zostaniemy w Hiszpanii"

Wcześniej, zanim Lewandowski podpisał kontrakt z Barceloną i razem z całą rodziną przeniósł się do Katalonii, Anna i jego córki zasmakowały miłej codzienności w hiszpańskim klimacie. "Zdecydowałam w czasie pandemii, że kupujemy dom na Majorce . Dwójka dzieci, Robert cały czas w rozjazdach, w czerwcu, lipcu zawsze nie ma go miesiąc, więc najczęściej siedzę z dziewczynkami sama. Powiedziałam mu więc: Robert, ja chcę znaleźć dom na Majorce, będę tam spędzać wakacje. Zakochałam się w Hiszpanii" - wyjaśniła Anna Lewandowska .

Przenosiny były bardzo ożywcze dla żony "Lewego". Odkryła w sobie nowe pasje. Jedną z nich jest miłość do bachaty. I w ogóle do stylu życia Hiszpanów. Czy przez wzgląd na to zostaną Katalonii na dłużej, a Lewandowski... zakończy karierę właśnie w Barcelonie? Wypowiedź Anny daje do myślenia.