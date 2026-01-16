Za nami mecze 1/8 finału Pucharu Króla. Z rozgrywkami pożegnał się m.in. Real Madryt, który uległ drugoligowemu Albacete 2:3. To była zdecydowanie największa niespodzianka tej fazy rozgrywek.

FC Barcelona w ćwierćfinale. Lewandowski zmarnował szansę na gola

W czwartkowy wieczór do gry weszła FC Barcelona, która zmierzyła się na wyjeździe z Racingiem Santander. Do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis, ale w drugiej części gole strzelili Ferran Torres i Lamine Yamal. Tym samym "Duma Katalonii" zameldowała się w najlepszej ósemce rozgrywek.

Mecz na ławce rezerwowych rozpoczęli Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. 37-letni napastnik w 67. minucie pojawił się na boisku. Polak miał swoją okazję, aby strzelić gola. Dobijał on strzał Fermina Lopeza, ale czujny w bramce był bramkarz Racingu.

Lewandowski oceniony po meczu z Racingiem Santander. Dominuje jedno

Hiszpańskie media, które znane są z dokładnej analizy każdego piłkarza, nie przeszły obojętnie obok występu Lewandowskiego. Kataloński "Sport" przyznał Lewandowskiemu ocenę "5" w dziesięciostopniowej skali. - "Wszedł za Ferrana po golu. Miał jedną swoją szansę i walczył o każdą piłkę" - czytamy.

Dziennik "AS" także skupił się na niewykorzystanej sytuacji Polaka. "Miał bardzo dobrą okazję, ale bramkarz Racingu w ostatniej chwili uchronił swój zespół przed stratą gola" - zauważyli dziennikarze.

"El Nacional" wystawił Polakowi "6" i podkreślił, że miał on konkretne zadanie w meczu, które wykonał. "Wszedł na boisko przy wyniku 1:0. Miał misję, aby wywierać presję i destabilizować drużynę z Kantabrii. Misja została wykonana" - czytamy.

"Mundo Deportivo" oceniło piłkarzy bardzo krótko. Przy opisie Lewandowskiego znalazło się słowo "poważny" oraz jednozdaniowy opis. - "Wniósł spory wkład w grę ofensywną zespołu" - czytamy. Najlepiej oceniony został konkurent Lewandowskiego do gry w pierwszym składzie, a więc Ferran Torres. "Nieomylny. Może miał niewiele szans na strzelenie gola, ale zawsze jest gotowy, aby wykorzystać jakąkolwiek okazję. Prawdziwa gwiazda" - czytamy w opisie Hiszpana.

Nieco inaczej do występu polskiego napastnika podszedł serwis "L'Esportiu de Catalunya". "On jest człowiekiem do gry w finale. Mecz 1/8 na boisku drugoligowca nie jest częścią planu dla niego. Widać, że zarządzanie jego minutami jest szczegółowo obliczone" - napisali dziennikarze.

