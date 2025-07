Nie pozwolą, żeby grał z Lewandowskim. Barcelona usłyszała stanowczą odmowę. Flick pod ścianą

FC Barcelona zdecydowanie nie dysponuje kadrą kompletną. Wyjściowa jedenastka, jaką dysponuje Hansi Flick, jest oczywiście praktycznie bez wad. Problemem jest jednak to, kto może wejść z ławki rezerwowych. Gdy wszyscy są zdrowi, to Flick dysponuje pewnymi opcjami, ale nie były one wystarczające, aby wywalczyć sobie prawo gry w finale Ligi Mistrzów , bo zmiennicy zwyczajnie nie zaprezentowali takiego poziomu, jaki mogliby dać podstawowi zawodnicy.

Trzecią wielką wyrwą w składzie był brak Roberta Lewandowskiego i po sezonie w Barcelonie chcą przede wszystkim wzmocnić atak, a konkretnie pozycję skrzydłowego. Rok temu w klubie również była taka chęć, ale ostatecznie Nico Williams do Barcelony nie trafił. Tego lata pojawił się nowy faworyt do wzmocnienia pozycji skrzydłowego. Tym jest Luis Diaz, występujący w Liverpoolu. Kolumbijczykiem interesuje się także Bayern Monachium.

"To już drugi raz tego lata, kiedy The Reds odrzucili zainteresowanie napastnikiem. Wcześniej wysłali ten sam komunikat do Barcelony" - dodano. Diaz jest "łakomym kąskiem" na rynku z powodu swojego dość krótkiego kontraktu i trudności w kwestii jego przedłużenia, bo rozmowy w tej sprawie nie posunęły się do przodu.