FC Barcelona w swoim czwartym meczu Ligi Mistrzów zmierzy się z Crveną zvezdą Belgrad i rzecz jasna będzie zdecydowanym faworytem. "Blaugrana" zaczęła od wpadki, jaką niewątpliwie była porażka 1:2 z AS Monaco, jednak w kolejnych dwóch starciach rozbiła rywali. Najpierw rozgromiła 5:0 Young Boys Berno, a następnie 4:1 Bayern Monachium. Zvezda przegrała 1:2 z Benficą Lizbona, 0:4 z Interem, oraz 1:5 z AS Monaco. Serbom o przełamanie będzie piekielnie ciężko, bo klub z Belgradu jest jedną z największy "ofiar" Roberta Lewandowskiego , który w kraju z Bałkanów cieszy się szczególnym uznaniem.

Serbia uwielbia Roberta Lewandowskiego. Kibice przychodzą w koszulkach Bayernu

Serbowie są fanami Roberta Lewandowskiego. Wciąż potrafią chodzić w koszulkach Polaka jeszcze z czasów gry w Bayernie Monachium . Skąd ta sympatia do naszego zawodnika? Chodzi o pochodzenie, a szerzej w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty wytłumaczył to Vladimir Żivanović.

- Część osób na pewno przyjdzie na stadion w koszulkach Bayernu, ale z jego nazwiskiem. Nie chodzi tylko o jego znakomitą grę, lecz także o to, że pochodzi z innego "wschodniego" kraju, który uważamy za bliski nam. Inaczej patrzymy na niego niż chociażby na Messiego i Ronaldo - mówi redaktor naczelny portalu kompas-info.com.

- Jest jedna rzecz, która daje nadzieję: publika. Stadion będzie pełny. Fani Crvenej zvezdy w sezonie 2018/2019 wywarli takie wrażenie na piłkarzach Liverpoolu, że wygrali 2:0. A Anglicy wtedy przecież zdobyli Ligę Mistrzów. Myślę, że to nie starczy na Barcelonę, ale ten 1 proc. szans daję właśnie z tego powodu - twierdzi Serb.

Crvena zvezda jedną z ulubionych "ofiar" Lewandowskiego

Robert Lewandowski jak do tej pory grał przeciwko Crvenej zvezdzie tylko dwa razy, ale jakże udane były to występy, bo zdobył w nich aż pięć bramek. W sezonie Ligi Mistrzów 2019/2020 Bayern znalazł się w grupie B właśnie z klubem z Belgradu. W pierwszym spotkaniu w Monachium niemiecki zespół triumfował 3:0, a jednego gola strzelił Polak. W rewanżu nasz napastnik zanotował wspomniane już cztery trafienia, więc w zaledwie dwóch spotkaniach z Crveną 36-latek odnajdywał drogę do siatki aż pięć razy.