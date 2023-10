Masz świadomość tego, że na social mediach przewijają się różne dziewczyny, które proponują piłkarzom różne rzeczy. Jak masz Instagram i ktoś dodaje zdjęcie, to masz mnóstwo komentarzy przepięknych kobiet, które piszą: ‘jesteś cudowny, genialny, chcę spędzić z tobą czas’. Są to sytuacje, kiedy ty sama wpadasz w sabotowanie tego, co uważasz o sobie. Że nawet, jak myślisz, że nie masz kompleksów, jesteś dobrym człowiekiem, to w tym życiu nie tylko to jest ważne

~ - tłumaczyła w Kanale Sportowym.