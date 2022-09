Nie mogło być inaczej. Lewandowski w gronie 11 najlepszych graczy Europy

Robert Lewandowskiw barwach Barcelony robi to, do czego zdążył wszystkich przyzwyczaić - imponuje liczbami. Po sześciu kolejkach La Liga ma na koncie osiem bramek i dwie asysty. Samodzielnie otwiera klasyfikację ligowych strzelców.

W drużynie marzeń opublikowanej przez WhoScored.com polski napastnik został ustawiony obok Erlinga Haalanda. Po opuszczeniu Borussii Dortmund Norweg spisuje się fantastycznie w Premier League. Dla Manchesteru City w siedmiu potyczkach strzelił już 11 goli (jedna asysta) i pozostaje najskuteczniejszym snajperem w ligach TOP5.

Lewandowski ponownie wyróżniony. Gdzie są jego klubowi partnerzy?

Co ciekawe, "Lewy" jest jedynym wyróżnionym graczem "Dumy Katalonii". W jedenastce pierwszej części sezonu miejsce znaleźli za to dwaj piłkarze - pogrążonego rzekomo w kryzysie - Bayernu Monachium. To obrońca Benjamin Pavard i pomocnik Joshua Kimmich.

W zestawieniu uwzględniono dwóch byłych gwiazdorów Barcelony - Neymara i Lionela Messiego. I właśnie przy nazwisku Argentyńczyka widnieje najwyższa średnia not, na jakie zapracował w minionych tygodniach: 8,95.

Powyżej "ósemki" oceniono jeszcze tylko trzech innych zawodników. Grupę tę tworzą w komplecie gracze ofensywni - Neymar (8,32), Lewandowski (8,27) i Haaland (8,13).

Dzień wcześniej "Lewy" został nominowany do nagrody piłkarza miesiąca w ekstraklasie Hiszpanii.

