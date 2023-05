Nie mógł o tym zapomnieć. Piękne słowa Lewandowskiego do przyjaciela

Robert Lewandowski świętuje urodziny przyjaciela. Ich wspólna fotka obiegła internet

Dziś świętujemy jedynego i niepowtarzalnego Tomka Zawiślaka. Co to był za rok! Wszystkiego najlepszego dla mojego najlepszego przyjaciela! Niech nadchodzący rok będzie taki, który będzie pełen śmiechu, miłości i życia, o jakim marzysz!

1 maja 2022 roku zawodnik pochwalił się kibicom fotką ze swoim menadżerem. Wtedy z okazji urodzin przyjaciela zamieścił ich wspólne zdjęcie ze starych lat i dołączył do niego piosenkę "I'll Be There for You", która znana jest z serialu "Friends".