FC Barcelona w niedzielę dopisała na swoje konto trzy punkty. Podopieczni Xaviego wygrali z Deportivo Alaves 2:1 , a wszystkie gole dla "Dumy Katalonii" strzelił Robert Lewandowski, który przez jakiś czas zmagał się ze strzelecką niemocą . Teraz nie tylko poprowadził zespół do zwycięstwa , ale również zmniejszył stratę do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Jude Bellinghama z Realu Madryt .

Lewandowski znalazł się na ustach mediów nie tylko z powodu dyspozycji, jaką prezentował na boisku, ale również przez swoje zachowanie . Otóż podczas spotkania kamery uchwyciły Lamine Yamala , który chciał "zbić piątkę" z Polakiem. Co na to "Lewy"? Zlekceważył gest 16-latka i tym samym wywołał spore poruszenie w sieci.

Zamieszanie wokół Roberta Lewandowskiego. Hiszpanie mówią tylko o jednym

Dla Hiszpanów nie był to jednak przekonujący argument. Choć Polak przebywa teraz z reprezentacją na zgrupowaniu, za granicą wciąż wiele się mówi o wspomnianym incydencie w meczu z Deportivo Alaves. Teraz głos w całej sprawie zabrał napastnik Realu Madryt Joselu, który w programie "El Partidazo" został zapytany przez prowadzącą o młodego zawodnika. "Rób, co chcesz w drużynie narodowej, tylko nie zbesztaj Jamala" - oznajmiła z przymrużeniem oka dziennikarka nawiązując niejako do ostatniej afery z 35-latkiem. Co na to gracz Realu?