Nie mieli litości, wulgarna przyśpiewka pod adresem Lewandowskiego. Aż wierzyć się nie chce

Kibice reprezentacji Walii nie mają powodów do radości. Choć ich drużyna walczyła dzielnie, ostatecznie nie wystąpi na Euro 2024. O porażce "Czerwonych Smoków" przesądziła dopiero seria rzutów karnych, w której lepsi okazali się Polacy. Podczas wtorkowego meczu stadion w Cardiff żył tym, co dzieje się na murawie, a wówczas miejscowi fani, wciąż wierzący w triumf swojej ekipy, dworowali sobie z Roberta Lewandowskiego, uciekając się przy tym do... nieparlamentarnych słów.