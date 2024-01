FC Barcelona w niedzielny wieczór rozpoczęła marsz po kolejne trofeum - "Duma Katalonii" w meczu 1/16 finału Pucharu Króla zmierzyła się z UD Barbastro i była zdecydowanym faworytem starcia z czwartoligowcem. Zespół prowadzony przez Xaviego grał jednak na wyjeździe, na słabo przygotowanej murawie , przez co od pierwszych minut robił wszystko, by nie dać się zaskoczyć rywalowi. I do pewnego momentu wszystko przebiegało zgodnie z planem.