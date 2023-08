Nie mają wątpliwości. Wielka gwiazda dołączy do Lewandowskiego

Fabrizio Romano w swoim ostatnim wpisie na platformie X rozwiał wątpliwości co do potencjalnego transferu Joao Cancelo do FC Barcelona. Zdaniem włoskiego dziennikarza zostanie on sfinalizowany w ostatnich dniach okna i żadna ze stron w tym momencie nie obawia się o jego powodzenie. "Duma Katalonii" musi poczekać jeszcze tylko na zielone światło ze strony władz ligi hiszpańskiej, które wydaje się formalnością.