Co przyniesie Robertowi Lewandowskiemu drugi sezon w Barcelonie? Nie ma co się łudzić, według Jerzego Dudka Polakowi będzie zdecydowanie trudniej niż na początku przygody z ligą hiszpańską. Skończy się pewna "taryfa ulgowa" i efekt świeżości. Rywale zdążyli już bowiem poznać mocne i słabe strony "Lewego". "Przeciwnicy będą umieli te informacje wykorzystać" - prognozuje były bramkarz. Jego zdaniem więcej do powiedzenia będzie miał także Real Madryt.