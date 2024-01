Nie ma żadnych wątpliwości. Zapadła decyzja w sprawie Lewandowskiego

FC Barcelona wraca do ligowej rywalizacji po ponad dwóch tygodniach przerwy, ale mistrzowie Hiszpanii od razu znajdują się pod dużą presją. W środę wygrał bowiem Real Madryt oraz Girona, a to oznacza, że Barcelona do prowadzącego duetu traci już 10 punktów. Dziś piłkarze Xaviego Hernandeza mają okazję odrobić część strat, ale jeśli im się to nie uda, wówczas ich sytuacja zrobi się bardzo nieciekawa.