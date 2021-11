To był wyjątkowy wieczór dla kapitana reprezentacji Polski. "Lewy" strzelił trzy gole i zaliczył asystę przy trafieniu Serge'a Gnabry'ego, ale także nie wykorzystał rzutu karnego, pierwszego w Lidze Mistrzów.

Mimo wszystko nie było wątpliwości i to snajper Bayernu został wybrany graczem spotkania.



"W 100. występie w Lidze Mistrzów 'ustrzelił' hat-tricka i miał asystę. Po raz kolejny udowodnił, że w tym momencie jest jednym z najlepszych napastników. Pokazał szybkość i umiejętność wbiegnięcia w wolną strefę i wykorzystania okazji. Wyjątkowa noc dla niego i wspaniały występ" - ocenił Giovanni van Bronckhorst, obserwator ze strony UEFA.



Lewandowski jest trzecim najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów w historii. Ma już na koncie 81 bramek, wyprzedzają go tylko Cristiano Ronaldo (140) i Lionel Messi (123). Mario Gomez uważa jednak, że napastnik Bayernu jest w stanie ich dogonić.

"On uprawia inny sport, gra w innej lidze. Ma jeszcze przed sobą kilka lat kariery, więc jest w stanie ich dogonić" - powiedział m.in. były snajper Bawarczyków.



Robert Lewandowski zdobył najwięcej bramek w 100 meczach Ligi Mistrzów

Słowa Gomeza potwierdza statystyka, Co prawda Polak ma już 33 lata, ale to właśnie on strzelił najwięcej goli w 100 występach w Lidze Mistrzów (81). Messi w takiej samej liczbie meczów miał ich 77, a Ronaldo 64.



Poza tym "Lewy" gra coraz lepiej. W tym roku strzelił już 59 goli, co jest jego osobistym rekordem, a do końca roku pozostało jeszcze trochę czasu. Osiem z tych trafień padło w tym sezonie Ligi Mistrzów, dzięki czemu prowadzi w klasyfikacji strzelców.



"W przypadku Lewandowskiego zawsze można mówić to samo, jest niesamowity. Cały czas strzela i jest maszyną. W tym momencie jest najlepszym piłkarzem na świecie" - podsumował Gnabry.

Zdjęcie Robert Lewandowski i trener Julian Nagelsmann / AFP

Pawo