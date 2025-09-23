Nie ma odwrotu. Nagły komunikat Barcelony, Lewandowski i Szczęsny poinformowani
Początek sezonu 2025/2026 miał być dla Barcelony zdecydowanie lepszy pod pewnymi względami. Na razie jednak niewiele idzie po myśli katalońskiego klubu, a końca kłopotów nie widać. FC Barcelona, tuż przed meczem z Realem Sociedad wydała oficjalny komunikat, który jednak może zmartwić fanów "Blaugrany". Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny już wiedzą, co ich czeka.
Gala wręczenia Złotej Piłki mogła być dla kibiców Barcelony okazją do otarcia łez po nieudanej, zeszłorocznej kampanii Ligi Mistrzów, którą "Blaugrana", w bolesny sposób, zakończyła na półfinale. Miała, ale nie była, bo nagrodę zgarnął Ousmane Dembele.
Kolejnego dnia katalońscy kibice mogli mieć z kolei nadzieję, że klub wreszcie poinformuje o długo wyczekiwanych przenosinach na Spotify Camp Nou, którego remont stale się przedłuża. Tu również pudło, chociaż Barcelona wydała specjalne oświadczenie w tej sprawie - poniekąd.
Była 18:33, nagle Barcelona wydała komunikat. Nie ma już odwrotu, przesądzone
To, że spotkanie FC Barcelona - Real Sociedad, w ramach 7. kolejki La Liga, do którego dojdzie 28 września nie odbędzie się na Estadi Johan Cruyff, było już wiadome. Niejasna za to była lokalizacja kolejnego domowego meczu. Teraz jest już wszystko pewne.
We wtorek 23 września, niedługo po godzinie 18:00, FC Barcelona wydała specjalne oświadczenie w tej sprawie, informując, że piłkarze po raz kolejny będą występować na Estadi Olímpic Lluís Companys, na Montjuic, gdzie rozgrywali swoje "domowe" mecze w ostatnich miesiącach.
- Klub kontynuuje prace nad uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych na otwarcie stadionu Spotify Camp Nou w nadchodzących miesiącach. (...) Klub pracuje obecnie nad nowymi poprawkami, o których Rada Miasta poinformowała dzisiaj - czytamy w oświadczeniu klubu.
Sytuacja ta może szczególnie drażnić kibiców Barcelony, którzy z niecierpliwością wyczekują powrotu na swój ukochany stadion, będący jedną z ikon futbolu.
Władze Barcelony starały się, aby pierwsze kolejki nowego sezonu, rozgrywane były na wyjeździe, co dałoby im więcej czasu na sfinalizowanie otwarcia obiektu, jednak i to nie pomogło, a piłkarze Barcelony dalej muszą grać na Motjuic, co wpływa przede wszystkim na przychody klubu ze sprzedaży biletów.
Estadi Olímpic Lluís Companys może pomieścić niespełna 56 tysięcy kibiców. Relacja tekstowa z meczu FC Barcelona - Real Sociedad prowadzona będzie na portalu interia.pl.