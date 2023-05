Nie ma już ratunku. Robert Lewandowski traci prestiżowe trofeum

Po mistrzostwach świata Lewandowski nie wrócił jednak do formy. Opuszczał spotkania z powodu zawieszania oraz lekkiego urazu, ale gdy już wychodził na boisko, to nie błyszczał skutecznością . Efekt? W klasyfikacji Złotego Buta wypadł nawet poza pierwszą "dziesiątkę".

Robert Lewandowski dziewiąty w klasyfikacji Złotego Buta

Ostatnio Polak wydaje się jednak wracać do niezłej dyspozycji. Zdobył dwie bramki w ostatnich trzech spotkaniach Barcelony i dzięki temu w klasyfikacji Złotego Buta jest dziewiąty (ex aequo z trzema piłkarzami).

W tej sytuacji Lewandowski walczy o jak najwyższe miejsce w klasyfikacji, a także o to, by nie zanotować najgorszej pozycji od kilku lat. W siedmiu ostatnich sezonach najniższym miejscem Polaka w wyścigu o Złotego Buta była bowiem szósta pozycja w sezonie 2018/2019 (obecnie to miejsce zajmuje Kanadyjczyk Jonathan David z Lille, który ma 42 punkty). By znaleźć jeszcze gorsze miejsce zajęte przez Lewandowskiego, trzeba cofnąć się aż do sezonu 2014/2015, gdy zajął dopiero 23. pozycję.