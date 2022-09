Nie docenili Roberta Lewandowskiego! Zaskoczenie?

Napastnik reprezentacji Polski przebojem wbił się do hiszpańskiej ekstraklasy. Tylko debiut z Rayo Vallecano miał niezbyt udany (0-0), ale później trafiał już regularnie.

Lewandowski zdobył dwie bramki w kolejnym meczu z Realem Sociedad (4-1), dubletem popisał się w meczu z Realem Valladolid (4-0), bramkę zdobył także w ostatnim wyjazdowym spotkaniu z FC Sevilla (3-0).

W samych superlatywach o Polaku po sobotnim meczu wypowiadał się Xavi, trener Barcelony.

- Tu nie chodzi tylko o te jego bramki, ale też o to, jak opanowuje piłkę i naciska obrońców. Potrafi doskonale grać plecami do bramki, a zarazem kontrolować futbolówkę. Jest dla nas punktem odniesienia - podkreślał szkoleniowiec Blaugrany .

Robert Lewandowski bez wyróżnienia

Jednak mimo bardzo dobrych not i opinii, Polak tym razem nie załapał się do "11" WhoScored. Z Barcelony wyróżniono dwóch zawodników: Marc-Andre ter Stegena oraz Julesa Kounde. Bramkarz Katalończyków otrzymał notę 7.8, a obrońca 7.9. Najwyższą oceną w czwartej kolejce La Liga może się za to pochwalić Iago Aspas (8.9) z Celty Vigo, który wbił dwie bramki w meczu z Kadyksem.

Przypomnijmy, że Lewandowski wybrany był do drużyny zarówno drugiej, jak i trzeciej kolejki La Liga, a także trafił do "11" miesiąca. Co więcej, napastnik Barcelony jest nominowany także do tytułu zawodnika miesiąca La Liga, którego wybiorą kibice .

Po czterech kolejkach Lewandowski cały czas znajduje się na czele klasyfikacji strzelców. Polak zdobył pięć bramek, tyle samo co Aspas. Z kolei Barcelona zajmuje drugie miejsce w tabeli i ma dwa punkty straty do Realu Madryt.

FC Barcelona - Victoria Pilzno. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Tymczasem Katalończycy przygotowują się do środowego spotkania Ligi Mistrzów. Na inaugurację o godz. 21 podejmują Viktorię Pilzno. Transmisja spotkania w Polsacie Sport Premium i Polsat Box, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ