Nie do wiary, co zrobili Włosi ws. Lewandowskiego. Tego wcześniej nie było

Wraz z końcem aktualnego sezonu Robertowi Lewandowskiemu wygasa aktualna umowa z Barceloną. Polak swoimi występami zdaje się udowodnić, że zasługuje na nowy kontrakt na kolejny rok, jednakże wciąż w całej sprawie brakuje konkretów. Według medialnych doniesień klub ma być zdecydowany na zaoferowanie mu nowej umowy.

Sytuację naszego reprezentanta chcą wykorzystać także inne zespoły. Przez jakiś czas bardzo głośno było o Chicago Fire i ewentualnym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Teraz jednak poza "Dumą Katalonii" najrealniejszą opcją są Włochy. W końcu o podpis Polaka walczy zarówno AC Milan, jak i Juventus.

Zobacz również: Jakub Rzeźnicki

We włoskich mediach temat Lewandowskiego przewija się niemal codziennie - głównie wokół wspomnianych drużyn. Teraz doszło do dość ciekawego wydarzenia. 37-latek znalazł się bowiem na okładce jednego z największych dzienników w kraju, La Gazzetta dello Sport.

Polaka umieszczono w samym centrum z dość wymownym podpisem. - Milan, weź mnie. Lewandowski się oferuje - czytamy.

Lewandowski jednak dla Milanu? Włosi pewni swego

Tamtejsi dziennikarze uważają byłego zawodnika m.in. Bayernu Monachium za idealne wzmocnienie dla ekipy z Mediolanu. W końcu w drużynie Massimiliano Allegriego żaden z ofensywnych graczy nie strzelił w lidze więcej niż 10 goli. Lewandowski natomiast dostając często swoją szansę z ławki rezerwowych w LaLiga już ma tych trafień 12.

- Luka w polu karnym zostałaby zatem wypełniona: w sezonie, w którym skończył 37 lat, Lewandowski strzelił już dwanaście bramek w lidze, więcej niż wszyscy napastnicy AC Milan, którzy wciąż gonią za dwucyfrową liczbą bramek - napisano.

Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra w sobotę 11 kwietnia. Będzie to mecz w ramach 31. kolejki LaLiga z Espanyolem. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 18:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

