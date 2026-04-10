Nie do wiary, co zrobili Włosi ws. Lewandowskiego. Tego wcześniej nie było

Paweł Nowak

Wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądać przyszłość Roberta Lewandowskiego. Wydaje się, że jego priorytetem jest pozostanie na kolejny rok w Barcelonie, lecz jest także poważnie kuszony przez Włochów. Ci zdecydowali się teraz na bardzo odważny krok i umieścili go w samym centrum okładki jednego z największych dzienników kraju. Do tego widnieje tam dość wymowny podpis.

Wraz z końcem aktualnego sezonu Robertowi Lewandowskiemu wygasa aktualna umowa z Barceloną. Polak swoimi występami zdaje się udowodnić, że zasługuje na nowy kontrakt na kolejny rok, jednakże wciąż w całej sprawie brakuje konkretów. Według medialnych doniesień klub ma być zdecydowany na zaoferowanie mu nowej umowy.

Sytuację naszego reprezentanta chcą wykorzystać także inne zespoły. Przez jakiś czas bardzo głośno było o Chicago Fire i ewentualnym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Teraz jednak poza "Dumą Katalonii" najrealniejszą opcją są Włochy. W końcu o podpis Polaka walczy zarówno AC Milan, jak i Juventus.

We włoskich mediach temat Lewandowskiego przewija się niemal codziennie - głównie wokół wspomnianych drużyn. Teraz doszło do dość ciekawego wydarzenia. 37-latek znalazł się bowiem na okładce jednego z największych dzienników w kraju, La Gazzetta dello Sport.

Polaka umieszczono w samym centrum z dość wymownym podpisem. - Milan, weź mnie. Lewandowski się oferuje - czytamy.

Lewandowski jednak dla Milanu? Włosi pewni swego

Tamtejsi dziennikarze uważają byłego zawodnika m.in. Bayernu Monachium za idealne wzmocnienie dla ekipy z Mediolanu. W końcu w drużynie Massimiliano Allegriego żaden z ofensywnych graczy nie strzelił w lidze więcej niż 10 goli. Lewandowski natomiast dostając często swoją szansę z ławki rezerwowych w LaLiga już ma tych trafień 12.

- Luka w polu karnym zostałaby zatem wypełniona: w sezonie, w którym skończył 37 lat, Lewandowski strzelił już dwanaście bramek w lidze, więcej niż wszyscy napastnicy AC Milan, którzy wciąż gonią za dwucyfrową liczbą bramek - napisano.

Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra w sobotę 11 kwietnia. Będzie to mecz w ramach 31. kolejki LaLiga z Espanyolem. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 18:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

