Nie do wiary, co wyczynia Lewandowski. Aż trudno uwierzyć. Brutalne fakty dla Polaka

Po 16 kolejkach ligowych FC Barcelona traci już pięć punktów do drugiego Realu Madryt i siedem oczek do wspomnianej Girony . By uniknąć powiększenia straty, obrońcy tytułu muszą pokonać w sobotę wieczorem na Estadio Mestalla Valencię.

FC Barcelona. Fatalna passa Roberta Lewandowskiego w meczach wyjazdowych

To może być szczególny mecz dla Roberta Lewandowskiego, który... szuka przełamania. Reprezentant Polski nie strzelił gola dla FC Barcelona w wyjazdowym starciu już od ponad trzech miesięcy. Ostatni raz trafił do siatki w delegacji 3 września, w wygranym 2:1 meczu z Osasuną. Tydzień wcześniej jego trafienie przyczyniło się także do ogrania 4:3 Villarrealu, dzięki czemu trzy punkty trafiły do stolicy Katalonii.