Nie do wiary, co właśnie wyszło o Lewandowskim. To już oficjalne, milionowa transakcja

Katarzyna Pociecha

To już oficjalne. Potwierdzają się niebywałe wieści, wedle których Robert Lewandowski nie tylko dołącza do grona ambasadorów gdańskiej stoczni produkującej jachty, lecz sam składa zamówienie na jeden z modeli. Znamy szczegóły. Brzmi bardzo luksusowo i... kosmicznie drogo. To bowiem transakcja warta miliony. A ile konkretnie?

Mężczyzna w sportowej kurtce z niebieskimi oraz czerwonymi akcentami, na tle rozmytego, ciemnego tła z licznymi jasnymi punktami świetlnymi.
Robert Lewandowski, FC BarcelonaJOSE BRETONAFP

Początek roku jest całkiem udany dla Roberta Lewandowskiego. Do swojego konta dopisał już trzy bramki: jedną w La Lidze, jedną w Lidze Mistrzów i jedną w Superpucharze Hiszpanii. Do tego, już na rodzimym podwórku, otrzymał dwie nagrody. Najpierw został uhonorowany tytułem Czempiona Stulecia Plebiscytu "Przeglądu Sportowego", a następnie został ogłoszony Piłkarzem Roku (2025) według tygodnika "Piłka Nożna".

Statuetek nie odbierał osobiście, ale połączył się z prowadzącymi, by podziękować i powiedzieć kilka słów. W obu przypadkach zahaczył o temat zakończenia kariery. "Spokojnie, nie zamierzam grać kolejnych stu lat, ale obiecuję, że nie odchodzę na emeryturę. Dopóki biegam szybciej niż większość z was na sali, to nie zamierzam kończyć kariery" - śmiał się podczas Gali Mistrzów Sportu.

Staram się cieszyć z tego co robię. Wiem, że kiedyś to się skończy. Nie pytajcie mnie kiedy, bo sam nie wiem. Mam jeszcze trochę przed sobą
- dodawał teraz, w trakcie gali tygodnika "Piłka Nożna".

Choć, jak sam sygnalizuje, planuje jeszcze trochę pograć, myśli o sportowej emeryturze już nieraz krążą po głowie. Już od lat podejmuje biznesowe decyzje mające całkowicie zabezpieczyć przyszłość jego i rodziny. Sporo inwestuje, podpisuje też nowe kontrakty. Szczegóły dotyczące jednego z nich właśnie ujrzały światło dzienne.

    Luksusowy jacht dla Lewandowskiego. To już potwierdzone

    Jedną z najnowszych pozaboiskowych decyzji Roberta Lewandowskiego jest wejście we współpracę z gdańską stocznią. "Międzynarodowa ikona piłki nożnej Robert Lewandowski oficjalnie dołącza do rodziny ambasadorów Sunreef!" - ogłoszono w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych.

    Potwierdzono również, że "Lewy" złożył zamówienie na katamaran. Opisano, że model, który wybrał, to w pełni spersonalizowany "jacht ucieleśniający elegancję i innowacyjność". Ma mieścić na pokładzie garaż na skutery wodne, strefę plażową projektowaną z myślą o odpoczynku, ale i uprawianiu aktywności fizycznej, oraz przestronny flybridge, na którym - jak czytamy - "można zjeść posiłek i zrelaksować się". Wedle szacunków taki model kosztuje około 8 mln euro, czyli ponad 33 mln zł.

    "Jesteśmy zaszczyceni, że możemy powitać Roberta Lewandowskiego na pokładzie jako naszego ambasadora. Jego duch, charyzma i dążenie do doskonałości idealnie wpisują się w nasze zaangażowanie na rzecz perfekcji i innowacji" - cieszy się cytowany przez oficjalną stronę firmy jej prezes i założyciel Francis Lapp.

    Głos zabiera również sam Lewandowski. Podkreśla, że gdańska firma produkująca jachty "idealnie do niego pasuje". "Jednym z moich długoterminowych planów jest spędzanie większej ilości czasu na wodzie. Przeprowadziłem rozeznanie i teraz mogę powiedzieć, że znalazłem idealny jacht, który pozwoli mi spełnić to marzenie" - podsumowuje piłkarz reprezentacji Polski i Barcelony.

    Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego? Tomasz Hajto komentuje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Robert Lewandowski
    Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
    Mężczyzna w ciepłej sportowej kurtce z godłem Polski na piersi uśmiecha się, siedząc w jasnym otoczeniu stadionowym z rozmytym tłem.
    Robert LewandowskiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
    Piłkarz w stroju FC Barcelony z logo sponsora na koszulce, stojący na boisku, z unoszonymi rękami i skupioną miną, na tle rozmytej publiczności.
    Robert LewandowskiJOSE BRETONEast News

