Nie do przewidzenia. W Barcelonie huczy o jednym. Dołączył do Polaka

FC Barcelona została w czwartek brutalnie rozbita przez Atletico Madryt w półfinałowej rywalizacji w Pucharze Króla. Bolesna porażka 0:4 spuentowała jedno z najgorszych spotkań "Dumy Katalonii" pod wodzą trenera Hansiego Flicka. Sytuacji nie uratował nawet wprowadzony awaryjnie z ławki rezerwowych już w 37. minucie Robert Lewandowski.

Lawinę ciosów, jakie spadły na Barcę zapoczątkował jednak nie kto inny a sam... Joan Garcia. Hiszpański golkiper był w tym sezonie ostoją swojego zespołu. I wczorajszą potyczką z "Los Colchoneros" rozpoczął w widowiskowy sposób. Ale potem przydarzył mu się błąd, o którym chciałby zapomnieć, a który zapewne zostanie z nim na długo.

Obrazki z piłką, która po podaniu Erica Garcii zrobiła psikusa 24-latkowi, przelatując - pod jego stopą, a następnie wpadła do bramki, natychmiast obiegły sieć, stając się już w trakcie meczu tematem numer jeden.

Rozwiń

Nie on pierwszy i nie ostatni stracił jednak bramkę w taki sposób. Lista bramkarzy, którzy zaliczyli podobny wstydliwy epizod w swojej karierze jest długa. Polskim kibicom od razu przychodzi na myśl rzecz jasna Artur Boruc.

Jezus Maria, jaki błąd Boruca

Rozwiń

Ten cytat i tamte sceny zapadły na dobre w pamięci kibiców. Ale przykładów podobnych wpadek jest znacznie, znacznie więcej.

Joan Garcia nie jest sam. Na liście Polak, Niemiec czy Libańczyk

Niejednokrotnie dochodziło do nich na najwyższym poziomie, na oczach całego piłkarskiego świata. Tak było choćby w kwietniu w 2023 roku w starciu Bayernu Monachium z Borussią Dortmund. Bawarczycy wygrali tamto spotkanie 4:2.

W bramce BVB stał wracający po kontuzji Gregor Kobel, który już w 13. minucie złapał się za głowę, po tym jak nie trafił przy próbie wybicia w piłkę zagraną ze znacznej odległości przez Dayota Upamecano. I tak podanie francuskiego obrońcy przerodziło się w skuteczny strzał. I choć wszystko działo się 1 kwietnia, to wcale nie był żart Prima Aprillis.

Rozwiń

Niemieckie boiska znają zresztą znacznie więcej tego typu przypadków. Latem 2024 roku bramkarz Hoffenheim Luca Philipp nie zdołał przyjąć piłki po podaniu od kolegi z drużyny w starciu z czwartoligową ekipą Wuerzburger Kickers w rozgrywkach Pucharu Niemiec. Na jego szczęście ekipa "Wieśniaków" - jak nazywani są zawodnicy Hoffenheim - później odrobiła straty i awansowała do kolejnej fazy po serii rzutów karnych.

Rozwiń

W tym samym roku w me czu 24. kolejki Bundesligi w podobny sposób w pamięci kibiców zapisał się bramkarz gospodarzy Kevin Muller FC Heidenheim, który swoim błędem sprezentował gola Eintrachtowi Frankfurt. - Największy fail w sezonie Bundesligi - spuentowała jego zachowanie transmitujący wówczas rozgrywki Bundesligi nadawca Viaplay.

Rozwiń

A na koniec wątek nieco bardziej egzotyczny, bo bohaterem identycznej sytuacji był niegdyś także bramkarz ekipy Al Ahed - Libańczyk Hassan Bittar, o którym głośno zrobiło się po meczu z Altyn Asyr w rozgrywkach AFC Cup.

Na zdjęciu bramkarze FC Barcelona: Joan Garcia oraz Wojciech Szczęsny Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Guillermo Martinez / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Artur Boruc Iwańczuk/REPORTER East News

Joan Garcia JOSE BRETON AFP

FC Barcelona - RCD Mallorca 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports