"Nie" dla Lewandowskiego, temat transferu ostatecznie odwołany. Poszło o wiek

Sergen Yalcin poprzedni sezon spędził jako trener Besiktasu Stambuł. Na koniec rozgrywek jego zespół zajął 4. miejsce w tureckiej Super Lig, z 60 punktami na koncie. Po wszystkim rozstaje się z klubem (jego kontrakt wygasa końcem czerwca), a w jego miejsce zatrudniono Vincenza Italiana.

Co ciekawe, według Piotra Koźmińskiego, za tym ruchem stoi polski agent, Marcin Kubacki, który miał być głównym pomysłodawcą ściągnięcia Włocha do Stambułu. Wcześniej Italiano rozwiązał, za obopólną zgodą, umowę z Bologną.

Tymczasem Yalcin, na finiszu przygody z Besiktasem, podzielił się z mediami historią dotyczącą transferu Roberta Lewandowskiego do Turcji.

Sprzeciwił się transferowi Roberta Lewandowskiego. Podaje powody

Odchodzący z klubu trener Besiktasu przekonuje, że wcześniej - najpewniej w zimie tego roku - prezes Serdal Adali zaproponował mu ściągnięcie do drużyny Roberta Lewandowskiego. W odpowiedzi usłyszał stanowcze "nie", co ostatecznie odwołało temat transferu.

W rozmowie na kanale Kafa Sports szkoleniowiec przyznał, że do pozyskania polskiego napastnika zniechęciły go dwa aspekty: wiek "Lewego" oraz jego oczekiwania finansowe.

"Nie zgodziłem się na Lewandowskiego. Powiedziałem prezesowi: 'Jeśli sprowadzimy Lewandowskiego, to pozyskajmy też Quaresmę [42-letni Ricardo Quaresma, o którym mowa, grał w Besiktasie łącznie przez 6 lat, rozstając się z klubem w 2019 roku - przyp. red.]. A ja zrzucę 3-5 kilogramów i też mogę grać". Wszyscy się z tego śmiali" - relacjonuje teraz Sergen Yalcin.

Co mnie obchodzi, że gra w Barcelonie? Nie podpisałbym kontraktu z 40-latkiem. To sprzeczne z systemem, wedle którego chcemy budować

W zamian zaproponował szefowi sprowadzenie do Stambułu 33-letniego Romelu Lukaku lub 30-letniego Alexandra Sorlotha. Finalnie żaden do Besiktasu nie trafił. Pierwszy gra we włoskim Napoli, drugi w hiszpańskim Atletico Madryt.

"Lewandowski żądał wtedy 15 milionów euro premii za podpis oraz 12 milionów euro rocznej pensji. Czy zrobiłem źle, czy dobrze?" - rzucił jeszcze szkoleniowiec.

Gdzie w nowym sezonie będzie grał Robert Lewandowski?

Najprawdopodobniej Serdal Adali rozważał zakontraktowanie Roberta Lewandowskiego dopiero w letnim okienku, po wygaśnięciu jego umowy z Barceloną. Rozmowy na ten temat, zgodnie z przepisami, mogły jednak trwać już od stycznia.

Tak czy inaczej, sprawa dość szybko się rozwiązała. "Lewy" istotnie szuka teraz nowego klubu, lecz właściwie nic nie wskazuje na obranie tureckiego kierunku. Ma mieć na stole kilka ofert, ale żadna ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Faworytem do pozyskania Polaka pozostaje Chicago Fire.





Trening reprezentacji Niemiec przed ostatnim meczem fazy grupowej MŚ. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press