Nie dają spokoju Lewandowskiemu. To już koniec? "Transfer będzie na stole"

Robert Lewandowski i jego ostatnia nieskuteczność to wciąż jeden z głównych tematów dla katalońskich mediów sportowych. Dziennik "Sport" napisał we wtorek, że odzyskanie najlepszej wersji kapitana reprezentacji Polski to obecnie główne zadanie dla trenera Xaviego Hernandeza. Jeśli jednak nie uda mu się tego dokonać, "transfer Roberta Lewandowskiego będzie leżał na stole". Klub nie może bowiem zatrzymać Polaka przy jego wygórowanej pensji, jeśli ten nie zacznie znów seryjnie trafiać do siatki.