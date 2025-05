Nie czekali do końca sezonu. Decyzja ogłoszona światu. "Lewego" nie ma na liście

W Top 10 rankingu zaproponowanego przez IFFHS odnajdujemy tylko dwóch piłkarzy wciąż aktywnych zawodowo. Jeden z nich otwiera nawet zestawienie. To Lion Messi , obecnie zawodnik Interu Miami .

Miejsce 37-letniego Argentyńczyka na szczycie poparte zostało sukcesami, jakie za nim stoją. Jako jedyny po Złotą Piłkę sięgał aż ośmiokrotnie. I to on jako kapitan poprowadził drużynę narodową do tytułu mistrza świata, którego w przyszłym roku najprawdopodobniej będzie bronił.