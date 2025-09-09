Jeszcze kilka miesięcy temu scenariusz, wedle którego Marcus Rashford miałby dołączyć do Barcelony, wydawał się niezwykle odległy. Gdy tylko do zawodników "Dumy Katalonii" dotarły plotki, ile Anglik miałby zarabiać, doprowadziło to do sporego sprzeciwu ze strony szatni. Larum było tak wielkie, że afera wybuchła niemal na całą Hiszpanię. Temat powrócił jednak w trakcie letniego okienka transferowego.

Trudne początku Rashforda w Barcelonie. Klub wierzy w Anglika

Jako że sprowadzenie Luisa Diaza okazało się być poza możliwościami finansowymi Barcelony, mistrzowie Hiszpanii zaczęli rozglądać się za nieco przystępniejszymi ekonomicznie rozwiązaniami. A Rashford palił się wręcz do przenosin do Barcy.

Ostatecznie trafił do niej w lipcu na zasadzie wypożyczenia. Pierwsze tygodnie pokazały jednak, że jego aklimatyzacja może być nieco dłuższa, aniżeli zakładano.

27-latek meldował się na boisku w każdym z trzech pierwszych meczów ligowych, a z Levante nawet w podstawowym składzie. Nie udało mu się jednak zapisać w protokole meczowym golem, ani asystą. Jego zmiana w rywalizacji z Rayo Vallecano została oceniona dość surowo przez ekspertów.

Izrael - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Rashford wypadł słabo do tego stopnia, że zaczęły pojawiać się w stolicy Katalonii plotki dotyczące możliwego rozwiązania umowy z Anglikiem. Bardzo szybko zostały jednak zdementowane przez szanowanego dziennikarza związanego z "Blaugraną" - Guillema Balague.

Nastąpił zwrot akcji ws. Rashforda. W mediach głośno o jego nastawieniu

Dość powiedzieć, że w przypadku Rashforda możemy mówić o zwrocie akcji, bazując na ostatnich doniesieniach redakcji "MARCA". W opinii jej dziennikarzy reprezentant Anglii znów się uśmiecha i bardzo dobrze czuje się w Barcelonie. Hansi Flick dba o to, aby odzyskiwał on pewność siebie, a szatnia jest mu wyjątkowo przychylna. Wbrew temu, co pisano o nastawieniu zawodników Barcy jeszcze kilka miesięcy temu.

27-latek w trakcie wrześniowego zgrupowania rozegrał 68 minut przeciwko Andorze, a selekcjoner Anglików, Thomas Tuchel mocno go chwalił.

Marcus wykonał swoje zadanie. Starał się. Najważniejsze jest, aby pozostawał pozytywnie nastawiony, trenował z zaangażowaniem, uśmiechem i jakością

Hiszpańscy dziennikarze ponadto podkreślają, że Barcelona bardzo odpowiada Rashfordowi jako miasto. Anglik regularnie przechadza się po sklepach, a dzięki opuszczeniu ojczyzny przestał, choć na chwilę być w świetle jupiterów.

Marcus Rashford i Hansi Flick GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski DAVID ALIAGA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Marcus Rashford Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP