Nie chcieli, żeby grał z Lewandowskim. Błyskawiczna reakcja, tego nikt nie przewidział

Burzliwą reakcję ze strony szatni Barcelony wywołały wieści o planach sprowadzenia do stolicy Katalonii Marcusa Rashforda. Pomysł miał mocno nie spodobać się graczom mistrza Hiszpanii, jednak wobec fiaska negocjacji z Nico Williamsem, nie zaniechano go całkowicie. Zwłoka może jednak wiele kosztować "Dumę Katalonii". Do wyścigu po Anglika kompletnie nieoczekiwanie zdecydował się włączyć kolejny klub.