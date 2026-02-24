Nie chcieli, żeby grał w Barcelonie, nie było innego wyboru. To się skończy transferem

Jakub Rzeźnicki

FC Barcelona znów znajduje się w trudnej sytuacji - kryzys finansowy sprawia, że na rynku transferowym ma niemal związane ręce. A Hansi Flick oczekuje wzmocnień dość wąskiej kadry. Wreszcie gruchnęła wiadomość o transferze, który może zaskoczyć kibiców. Zwłaszcza, że pierwotnie nie chciano, aby gwiazdor grał razem z Robertem Lewandowskim. I do to tego stopnia, że w szatni "Dumy Katalonii" doszło do buntu. Zwrot akcji to mało powiedziane.

Trzech piłkarzy w sportowych niebieskich kurtkach stoi obok siebie na boisku, dwaj z nich klaszczą, natomiast środkowy patrzy prosto przed siebie. Tło stanowi rozmazana widownia stadionowa.
Marcus Rashford, Lamine Yamal i Robert LewandowskiIMAGO/Maciej RogowskiNewspix.pl

Pierwsze pogłoski mówiące latem o możliwości sprowadzenia do Barcelony Marcusa Rashforda doprowadziły do buntu w szatni. Piłkarze usłyszeli, ile miałaby zarabiać gwiazda Manchesteru United, co mocno im się nie spodobało - mogło przecież zaburzyć hierarchię płacową, która jest dla wielu zawodników istotnym elementem ładu.

Ostatecznie Anglik trafił do Katalonii na wypożyczenie i po trudnym początku stał się istotnym dla Hansiego Flicka zawodnikiem. Notuje przy tym naprawdę solidne liczby. Rashford w 34 spotkaniach zaliczył 10 trafień i 13 asyst. Nic więc dziwnego, że zaczęto na poważnie rozważać wykupienie go na stałe.

    Rashford na stałe w Barcelonie? Decyzja miała już zapaść

    "Duma Katalonii" liczyła, że uda jej się wynegocjować z "Czerwonymi Diabłami" niższą cenę wykupu napastnika, jako że ten nie ma już przyszłości na Old Trafford. Usłyszała jednak w odpowiedzi, że Anglicy z ceny nie zejdą. Na wykupienie go Barca musi wyłożyć 30 milionów euro.

    A jednak, to prawda. Barcelona dostała stratosferyczną ofertę za Yamala. Laporta potwierdza

    Jak ujawnił "SPORT", działacze "Blaugrany" przeanalizowali wszelkie "za" i "przeciw", a także sytuację na rynku transferowym i uznali, że w tej cenie nie ma zbyt wielu lepszych opcji. Wszystko wskazuje na to, że skończy się definitywnym transferem Rashforda na Camp Nou.

    Czy zatem zobaczymy Rashforda w kolejnym sezonie w bordowo-granatowych barwach razem z Robertem Lewandowskim? Obecnie większe wydają się być szanse na pozostanie Anglika, aniżeli Polaka. Barca zwleka z zaoferowaniem "Lewemu" nowej umowy, a ta wygasa już wraz z końcem czerwca.

    Dwaj piłkarze FC Barcelony w pasiastych, fioletowo-granatowych koszulkach z charakterystycznym logo na środku cieszą się na murawie podczas meczu, w tle nieostre sylwetki innych graczy i trybuny pełne kibiców.
    Marcus Rashford, Robert LewandowskiPetr David JosekEast News
    Piłkarz w jasnozielonej koszulce z logiem na klatce piersiowej stoi na murawie z rękami za głową, wyrażając rozczarowanie podczas meczu; w tle inni zawodnicy i rozmazana publiczność.
    Robert LewandowskiTHOMAS COEXAFP
    Piłkarz w niebiesko-bordowej koszulce z numerem 14 prowadzi piłkę po murawie stadionu, w tle widoczna publiczność i banery reklamowe.
    Marcus RashfordJOSE BRETONAFP

