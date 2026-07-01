Niemalże do ostatniej chwili sezonu 2025/2026 Primera Division, kibice FC Barcelony oraz Roberta Lewandowskiego mieli nadzieję na to, że stronom uda się dojść do porozumienia i Polak podpisze nową umowę. Jak już jednak dobrze wiemy, nie udało się do tego doprowadzić, a obecnie "Lewy" jest już zawodnikiem Chicago Fire.

Razem z kapitanem reprezentacji Polski, stolicę Katalonii miał opuścić także inny doświadczony zawodnik, Andreas Christensen. Umowa Duńczyka również wygasła wraz z ostatnim dniem czerwca i nic nie wskazywało na to, że może dojść do przełomu - a jednak.

Rankiem 1 lipca FC Barcelona postanowiła ogłosić oficjalnie, że Andreas Christensen jednak zostaje na Spotify Camp Nou i to na zdecydowanie dłuższy czas, niż można było zakładać. Jego nowa umowa obowiązuje bowiem aż przed dwa kolejne sezony.

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Co więcej, okazuje się, że jego negocjacje z klubem były niemalże ekspresowe. Katalońskie media wskazują, że stronom wystarczyły zaledwie dwa dni. - Umowa - skonstruowana tak, by spełniać wymogi finansowego fair play ligi LaLiga - została sfinalizowana po dniach intensywnych negocjacji i satysfakcjonuje zarówno klub, jak i zawodnika, którego pozostanie w drużynie było priorytetem dla sztabu szkoleniowego - donosi "Sport".

Zdaniem tamtejszych dziennikarzy, Christensen był na tyle zdeterminowany, aby zostać w Barcelonie, że był w stanie zejść ze swoich wymagań finansowych. W dalszym ciągu jego kontrakt ma obciążać klubową kasę na kwotę 6 mln euro za sezon gry, więc nie są to małe pieniądze.

Duńczyk dołączył do "Blaugrany" latem 2022 roku, przenosząc się z Chelsea na zasadzie wolnego transferu. W kwietniu obrońca reprezentacji Danii skończył 30 lat. Do tej pory zagrał w koszulce FC Barcelony łącznie w 98. meczach. W tym czasie strzelił także 5 bramek i zanotował 3 asysty.

Robert Lewandowski odejdzie po sezonie z FC Barcelona JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Robert Lewandowski w FC Barcelonie Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski i Andreas Christensen Jose Breton/Pics Action/NurPhoto AFP





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