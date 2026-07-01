Nie chcieli już Lewandowskiego, a jemu dali umowę. Sensacyjny krok w Barcelonie

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Robert Lewandowski jest już oficjalnie ogłoszony jako nowy zawodnik amerykańskiego Chicago Fire, co odbiło się na świecie sporym echem. Razem z Polakiem, z FC Barceloną miał pożegnać się także inny zawodnik FC Barcelony, jednak w pierwszym dniu lipca doszło do ogromnego zwrotu akcji. Klub nagle poinformował o przedłużeniu z nim umowy.

Robert Lewandowski w FC Barcelone
Robert Lewandowski w FC BarceloneUrbanandsportAFP

Niemalże do ostatniej chwili sezonu 2025/2026 Primera Division, kibice FC Barcelony oraz Roberta Lewandowskiego mieli nadzieję na to, że stronom uda się dojść do porozumienia i Polak podpisze nową umowę. Jak już jednak dobrze wiemy, nie udało się do tego doprowadzić, a obecnie "Lewy" jest już zawodnikiem Chicago Fire.

Razem z kapitanem reprezentacji Polski, stolicę Katalonii miał opuścić także inny doświadczony zawodnik, Andreas Christensen. Umowa Duńczyka również wygasła wraz z ostatnim dniem czerwca i nic nie wskazywało na to, że może dojść do przełomu - a jednak.

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Rankiem 1 lipca FC Barcelona postanowiła ogłosić oficjalnie, że Andreas Christensen jednak zostaje na Spotify Camp Nou i to na zdecydowanie dłuższy czas, niż można było zakładać. Jego nowa umowa obowiązuje bowiem aż przed dwa kolejne sezony.

Co więcej, okazuje się, że jego negocjacje z klubem były niemalże ekspresowe. Katalońskie media wskazują, że stronom wystarczyły zaledwie dwa dni. - Umowa - skonstruowana tak, by spełniać wymogi finansowego fair play ligi LaLiga - została sfinalizowana po dniach intensywnych negocjacji i satysfakcjonuje zarówno klub, jak i zawodnika, którego pozostanie w drużynie było priorytetem dla sztabu szkoleniowego - donosi "Sport".

Zdaniem tamtejszych dziennikarzy, Christensen był na tyle zdeterminowany, aby zostać w Barcelonie, że był w stanie zejść ze swoich wymagań finansowych. W dalszym ciągu jego kontrakt ma obciążać klubową kasę na kwotę 6 mln euro za sezon gry, więc nie są to małe pieniądze.

Duńczyk dołączył do "Blaugrany" latem 2022 roku, przenosząc się z Chelsea na zasadzie wolnego transferu. W kwietniu obrońca reprezentacji Danii skończył 30 lat. Do tej pory zagrał w koszulce FC Barcelony łącznie w 98. meczach. W tym czasie strzelił także 5 bramek i zanotował 3 asysty.

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Mężczyzna w czarnej kurtce stoi na tle stadionu, w otoczeniu barw i logotypów FC Barcelony oraz Nike.
Robert Lewandowski odejdzie po sezonie z FC BarcelonaJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony gestykuluje podczas meczu, na drugim planie widoczny jest inny zawodnik drużyny oraz rozmyte trybuny z kibicami.
Robert Lewandowski w FC BarcelonieUrbanandsportAFP
Dwóch piłkarzy siedzi na ławce rezerwowych w sportowych strojach, obaj w koszulkach z klubowym herbem, wokół nich widać fragmenty niebieskich siedzeń i tabliczki sponsorów stadionu.
Robert Lewandowski i Andreas ChristensenJose Breton/Pics Action/NurPhotoAFP


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