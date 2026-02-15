Nie chciał grać w Barcelonie, ogłosili wielki zwrot akcji. Wszystko przez brutalną karę

Jakub Rzeźnicki

W Hiszpanii zawrzało, gdy Nico Williams odmówił ostatecznie Barcelonie, choć wydawało się, że jego transfer jest bardziej niż pewny. Ostatecznie Bask miał inny pomysł na siebie, anżeli gra u boku Roberta Lewandowskiego. Wystarczyłp pół roku, żeby pożałował tej decyzji. Jak wynika z ustaleń hiszpańskich dziennikarzy skrzydłowy czuje się mocno rozczarowany, a jego frustrację potęguje surowa kara.

Piłkarz drużyny FC Barcelona w jasnej koszulce z logotypem klubu i sponsora Spotify rozkłada ręce, wyrażając gest zaskoczenia lub niezadowolenia podczas meczu. W rogu zdjęcia znajduje się okrągłe wstawienie przedstawiające dwóch innych piłkarzy, z któr...
Nico Williams nie chciał grać w Barcelonie z Lewandowskim. Teraz żałujeAlvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images / JOSEP LAGO / AFPAFP

Latem wydawało się niemal pewne, że Nico Williams zostanie nowym zawodnikiem FC Barcelona. Gerard Romero zarzekał się, że niczego nie był tak przekonany. Skończyło się tak, że wychowanek Athletiku zrobił psikusa, zagrał "Dumie Katalonii" na nosie i przedłużył kontrakt z klubem z Bilbao. 

Nico Williams odmówił Barcelonie. Teraz żałuje

W Barcelonie byli wściekli. Działacze czuli się upokorzeni, a kibice masowo odwracali się od Williamsa. Najlepiej widać to było na przykładzie Instagrama, gdzie w kilka dni stracił miliony obserwujących.

Kompromitacja Barcelony, teraz takie wieści. Chodzi o kolegę Lewandowskiego. To niemal pewne

Zamiast reprezentanta Hiszpanii do Barcelony zawitał Marcus Rashford. I na nieco ponad półmetku sezonu Anglik może pochwalić się 10 golami i 13 asystami w 34 meczach i walczy wciąż o wszystkie trofea. Nico Williams natomiast ma na koncie cztery trafienia i sześć asyst po 24 meczach, a jego klub mocno rozczarowuje.

Jakby tego było mało, w ostatnim czasie Athletic spotkała potężna kara. Nałożono na niego zakaz transferowy, polegający na braku możliwości rejestrowania nowych zawodników przez trzy najbliższe okienka. Skąd tak sroga kara? To wynik "sporów finansowych i niezgodności działań z przepisami".

    Chociaż w klubie panuje przekonanie, że w najbliższym czasie uda się uregulować wszystkie te kwestie, a zakaz transferowy zostanie zniesiony, jak donoszą liczni dziennikarze z Hiszpanii, a także serwis "The Touchline", zawodnik żałuje, że nie zdecydował się na przenosiny do Barcelony i grę z Robertem Lewandowskim. Można zatem określić to mianem zwrotu akcji.

    Athletic w tarapatach. Brutalna kara i zwrot akcji ws. Williamsa

    Takie informacje wyciekają z bliskiego otoczenia zawodnika. Ma on się czuć "uwięziony" w klubie, który w tabeli La Liga zajmuje odległe, 9. miejsce, a w Lidze Mistrzów nie udało mu się awansować nawet do fazy play-off. Do tego Baskowie przegrali pierwszy półfinał Pucharu Króla z Realem Sociedad 0:1 i jeśli chcą powalczyć o trofeum, muszą odrobić straty.

    Polska noc w Serie A. Zieliński i Zalewski na ustach Włochów. Wszystko po tym, co zrobili w hitach kolejki

    Kiepska forma Athletiku, w połączeniu z karą od FIFA ma wpływać mocno na psychikę i mentalność Nico Williamsa, któremu daleko do świetnej dyspozycji z ubiegłego sezonu. A nowy kontrakt związał go z ekipą z Kraju Basków aż do końca czerwca 2035 roku. Co bardziej złośliwi sympatycy "Blaugrany" mogą w związku z tymi doniesieniami odczuwać pewien rodzaj satysfakcji.

    Piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce świętuje zdobycie bramki na murawie stadionu, wokół stoją inni zawodnicy drużyny, a w tle widoczna jest publiczność na trybunach.
    Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP
    Piłkarz w czerwono-białej koszulce klęczy na murawie stadionu z wyraźnym wyrazem emocji na twarzy, w tle rozmyta publiczność na trybunach.
    Nico WilliamsANDER GILLENEAAFP
    Dwóch piłkarzy w trakcie rozgrywki na stadionie, jeden ubrany w niebiesko-czerwony strój, drugi w jasnozielonym, piłka toczy się tuż przed nimi, dynamiczne ujęcie podczas meczu przy wypełnionych trybunach.
    Nico Williams w rywalizacji z BarcelonąLLUIS GENEAFP

