Nie chcą, żeby grał z Lewandowskim, zaskoczenie w Barcelonie. Flick musi interweniować

FC Barcelona jeszcze przed zamknięciem letniego okienka transferowego musi uporządkować kilka palących spraw. Hansi Flick coraz mocniej jest poirytowany nieudolnością zarządu, przez co Wojciech Szczęsny, Roony Bardghji i Gerard Martin pozostają wciąż niezarejestrowani. Tym samym trener nie może brać ich pod uwagę przy ustalaniu składu.

Szczęsny, Bardhji i Martin wciąż czekają na rejestrację. Barcelona ma kłopot

Sytuacja finansowa jest trudna i nie obędzie się bez kolejnych rozstań. W kolejce do odejścia są Oriol Romeu, Inaki Pena i Hector Fort. Dopóki ta trójka nie opuści drużyny, rejestracja wymienionych wyżej zawodników nie będzie możliwa.

"Duma Katalonii" może jednak być zmuszona do pozbycia się przynajmniej jeszcze jednego zawodnika, aby ustabilizować sytuację finansową. Wskazuje się, że sporo mogłaby zarobić na sprzedaży kogoś z dwójki Fermin Lopez - Marc Casado. Dużo bliżej jej do pozbycia się defensywnego pomocnika.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Pilne spotkanie w Barcelonie. Chcą się pozbyć Marca Casado

Podczas gdy Fermin zaskarbił sobie niemal bezgraniczne zaufanie trenera, Casado przeciwnie - nie przekonuje Niemca. Klub już jakiś czas temu sugerował mu, że o regularne minuty nie będzie łatwo i dobrym rozwiązaniem dla obu stron byłoby jego odejście. Wychowanek chce jednak walczyć o swoje miejsce w składzie.

Dziennikarze redakcji "SPORT" poinformowali, że włodarze Barcy nie chcą wręcz, żeby Casado grał z Lewandowskim i spółką - woleliby go sprzedać, zwłaszcza że wpłynęło już za niego milka ofert.

W najbliższym czasie ma dojść do pilnego spotkania przedstawicieli klubu i prawdopodobnie też Hansiego Flicka z Markiem Casado. Hiszpan otrzyma informację wprost - w drużynie nie ma dla ciebie miejsca. "Blaugrana" liczy, że skłoni go to do odejścia.

W przypadku ewentualnej sprzedaży 21-latka mówi się o kwocie rzędu 30 milionów euro. Tyle oferował niedawno Wolverhampton Wanderers. Jeśli wychowanek nie odejdzie latem, a Flick, zgodnie z zapowiedziami nie będzie zbyt często wystawiał go do gry, temat transferu z pewnością powróci zimą.

Marc Casado JOSE MANUEL ALVAREZ REY AFP

Robert Lewandowski i Marc Casado Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Hansi Flick i Marc Casado Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP