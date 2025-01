Nie będzie kolejnej szansy dla Wojciecha Szczęsnego. Hiszpanie boleśnie jednomyślni

Wówczas żadnych błędów jednak nie uświadczyliśmy. Te przyszły kilka dni później - w finale przeciwko Realowi Madryt . Polak bowiem zakończył to spotkanie z czerwoną kartką, po tym jak poza polem karnym sfaulował Kyliana Mbappe wychodzącego na czystą pozycję. Same interwencje w sytuacjach bramkowych były jednak na tyle dobre, że Hansi Flick docenił pracę Wojciecha Szczęsnego i zaczął zastanawiać się na tym, jaka hierarchia powinna obowiązywać w zespole.

Szczęsny musi czekać. Nie mają złudzeń

W pierwszym meczu La Liga w 2025 roku między słupkami stanął Inaki Pena. Hiszpan spisał się dobrze, w przeciwieństwie do tego, co zrobił kilka dni później Polak. Nasz były reprezentacyjny bramkarz znów katastrofalnie zachował się poza polem karnym, a potem sprokurował jeszcze "jedenastkę". Ostatecznie "Blaugrana" wygrała 5:4, ale bez tego, co w pierwszej połowie wyczyniał Szczęsny, ten mecz nie byłby tak szalony. Trzeba też oddać Polakowi, że w drugiej połowie starcia z Benficą kilkukrotnie uratował drużynę. Jak się jednak okazuje, to na nic.