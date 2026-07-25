New York City - Chicago Fire. O której gra Lewandowski? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Chicago Fire zagra kolejny mecz w MLS z Newy York City. To będzie wielka okazja dla Roberta Lewandowskiego na strzelenie debiutanckiego gola w amerykańskich rozgrywkach. Spotkanie zostanie rozegrane w nocy z 25 na 26 lipca. O której godzinie gra Lewandowski z Chicago Fire? Gdzie oglądać transmisje MLS? Relacja tekstowa z meczu New York City - Chicago Fire oraz wynik na stronie Interii Sport.

Robert Lewandowski w białym stroju Chicago Fire prowadzi piłkę podczas meczu MLS, w tle trybuny z kibicami.
Robert Lewandowski w barwach Chicago FirePeter Joneleit/Icon SportswireNewspix.pl

Mecz New York City - Chicago Fire z udziałem Roberta Lewandowskiego, zostanie rozegrany w nocy z 25 na 26 lipca o godzinie 1:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania, a także z całych rozgrywek MLS w Polsce można oglądać wyłącznie na platformie Apple TV w ramach subskrypcji MLS Season Pass. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

NYC - Chicago Fire. Robert Lewandowski przed szansą na pierwszego gola w MLS

Robert Lewandowski ma już za sobą debiut w Chicago Fire. Polak rozegrał nieco ponad 30 minut w meczu z Interem Miami, czyli klubem Davida Beckhama, w którym gra m.in. Leo Messi. Mimo nieobecności Argentyńczyka drużyna z Miami zwyciężyła 3:2, a nasz napastnik zakończył występ bez bramki lub choćby asysty.

Szansę na premierowego gola Lewandowski będzie miał już dziś w nocy. Jego Chicago Fire zmierzy się na wyjeździe z New York City, czyli rywalem z konferencji wschodniej. Aktualnie Chicago Fire wyprzedza w tabeli New York City, bo zajmuje trzecią lokatę, przy szóstej zajmowanej przez rywala, ale w konfrontacjach z tym zespołem ekipie "Strażaków" nie wiedze się najlepiej. Nowojorczycy wygrali 3:1 ostatnie dwa bezpośrednie mecze, a Chicago nie pokonało ich już od 2021 roku. Czy Polak zdoła pomóc swojemu zespołowi przełamać tę niemoc?

New York City - Chicago Fire. MLS. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz New York City - Chicago Fire, zostanie rozegrany w nocy z 25 na 26 lipca o godzinie 1:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania, a także z całych rozgrywek MLS w Polsce można oglądać wyłącznie na platformie Apple TV w ramach subskrypcji MLS Season Pass.

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Piłkarz w białej koszulce z niebieskimi wstawkami i logo drużyny na piersi, patrzący przed siebie z lekkim uśmiechem.
Robert Lewandowski w Chicago FireLeonardo FernandezAFP
Mężczyzna w sportowej bluzie z numerem 9, siedzący na fotelu z logo klubu piłkarskiego na tle czerwonej ściany z powtarzającymi się emblematami, przed mikrofonem konferencyjnym.
Robert LewandowskiKAMIL KRZACZYNSKI / AFPAFP


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