New York City - Chicago Fire. O której gra Lewandowski? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz New York City - Chicago Fire z udziałem Roberta Lewandowskiego, zostanie rozegrany w nocy z 25 na 26 lipca o godzinie 1:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania, a także z całych rozgrywek MLS w Polsce można oglądać wyłącznie na platformie Apple TV w ramach subskrypcji MLS Season Pass. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

NYC - Chicago Fire. Robert Lewandowski przed szansą na pierwszego gola w MLS

Robert Lewandowski ma już za sobą debiut w Chicago Fire. Polak rozegrał nieco ponad 30 minut w meczu z Interem Miami, czyli klubem Davida Beckhama, w którym gra m.in. Leo Messi. Mimo nieobecności Argentyńczyka drużyna z Miami zwyciężyła 3:2, a nasz napastnik zakończył występ bez bramki lub choćby asysty.

Szansę na premierowego gola Lewandowski będzie miał już dziś w nocy. Jego Chicago Fire zmierzy się na wyjeździe z New York City, czyli rywalem z konferencji wschodniej. Aktualnie Chicago Fire wyprzedza w tabeli New York City, bo zajmuje trzecią lokatę, przy szóstej zajmowanej przez rywala, ale w konfrontacjach z tym zespołem ekipie "Strażaków" nie wiedze się najlepiej. Nowojorczycy wygrali 3:1 ostatnie dwa bezpośrednie mecze, a Chicago nie pokonało ich już od 2021 roku. Czy Polak zdoła pomóc swojemu zespołowi przełamać tę niemoc?

New York City - Chicago Fire. MLS. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz New York City - Chicago Fire, zostanie rozegrany w nocy z 25 na 26 lipca o godzinie 1:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania, a także z całych rozgrywek MLS w Polsce można oglądać wyłącznie na platformie Apple TV w ramach subskrypcji MLS Season Pass.

Robert Lewandowski w Chicago Fire Leonardo Fernandez AFP

Robert Lewandowski KAMIL KRZACZYNSKI / AFP AFP





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