Nastolatek ostro potraktował Lewandowskiego. To nagranie robi furorę

To było kolejne trudne spotkanie Barcelony . Mistrzowie Hiszpanii przez większość meczu mieli przewagę i tuż przed przerwą zdołali objąć prowadzenie. W 76. minucie obrona Katalończyków jednak się zdrzemnęła i było 1-1.

Rozstrzygająca akcja należała do Roberta Lewandowskiego. Polak wbiegł w pole karne i za moment padł jak rażony piorunem. Arbiter bez wahania podyktował rzut karny i wówczas wokół sędziego zaczęła się szamotanina. Gospodarze próbowali przekonać go, że przewinienia na Polaku nie było, ale do arbitra nie chcieli ich dopuścić gracze Barcelony.