Jak zauważyła madrycka "Marca", sobotni mecz Barcelony z Deportivo Alaves był pierwszym, w którym do siatki przeciwników trafił i Vitor Roque, i Robert Lewandowski. Polski napastnik otworzył wynik spotkania, a brazylijski go ustalił na 3:1. "Jeśli to połączenie napastników się sprawdzi, koniec sezonu będzie zupełnie inny od tego, co widzieliśmy do tej pory" - czytamy we wspomnianym dzienniku.