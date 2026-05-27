Następca Lewandowskiego wybrany. Barcelona złożyła ofertę. 80 milionów euro na stole

Rafał Sierhej

FC Barcelona w poszukiwaniu następcy Roberta Lewandowskiego wybrała się do Anglii. Pierwszym celem był Joao Pedro, ale jego transfer okazał się bardzo skomplikowany. W związku z tym "Blaugrana" swoją uwagę przeniosła o Newcastle. Tam Hansi Flick wypatrzył Anthony'ego Gordona. Skrzydłowy reprezentacji Anglii stał się celem transferowym Barcelony. Według Davida Ornsteina klub złożył już oficjalną ofertę.

FC Barcelona sprowadzając Roberta Lewandowskiego latem 2022 roku musiała wykonać gigantyczny wysiłek finansowy. "Duma Katalonii" za Polaka zapłaciła kwotę rzędu 45 milionów euro sumy podstawowej, a dodatkowe pięć milionów zapisano w formie zmiennych do realizacji.

Po czterech latach kontraktu "Lewego" Polak opuści Barcelonę. Swoją decyzję ogłosił przed ostatnim domowym meczem ligowym w tym sezonie. Lewandowski w tym momencie może już poszukiwać nowego pracodawcy. Z kolei Barcelona musi rozważyć wzmocnienie swojej ofensywy.

Pierwszym celem w tym kontekście stał się Julian Alvarez. Jego transfer byłby jednak bardzo skomplikowany. Drugim według medialnych doniesień był Joao Pedro, ale Chelsea nie chce słyszeć o sprzedaży Brazylijczyka. Wobec tego Barcelona znalazła nowy transferowy cel w Anglii.

Tym stał się Anthony Gordon, który wedle informacji z Hiszpanii pasuje profilem do futbolu Hansiego Flicka. W środę 27 maja miało dojść do przełomu w tej sprawie. Hiszpanie i Anglicy zgodnie informują o ofercie, którą złożyła Barcelona. Rozbieżności są jedynie w kwocie, jaką "Duma Katalonii" miała położyć na stole.

Uśredniając wszelkie te doniesienia można przyjąć, że Barcelona wystosowała ofertę na 80 milionów euro plus zmienne. O takiej operacji informuje jeden z najbardziej wiarygodnych dziennikarzy transferowych - David Ornstein. Według tego, co przekazał na łamach "The Athletic" na razie porozumienia nie osiągnięto, a w grze jest także Bayern.

