Następca Lewandowskiego wybrany. Barcelona złożyła ofertę. 80 milionów euro na stole

FC Barcelona sprowadzając Roberta Lewandowskiego latem 2022 roku musiała wykonać gigantyczny wysiłek finansowy. "Duma Katalonii" za Polaka zapłaciła kwotę rzędu 45 milionów euro sumy podstawowej, a dodatkowe pięć milionów zapisano w formie zmiennych do realizacji.

Po czterech latach kontraktu "Lewego" Polak opuści Barcelonę. Swoją decyzję ogłosił przed ostatnim domowym meczem ligowym w tym sezonie. Lewandowski w tym momencie może już poszukiwać nowego pracodawcy. Z kolei Barcelona musi rozważyć wzmocnienie swojej ofensywy.

Barcelona przyspiesza. Chcą gwiazdę już teraz

Pierwszym celem w tym kontekście stał się Julian Alvarez. Jego transfer byłby jednak bardzo skomplikowany. Drugim według medialnych doniesień był Joao Pedro, ale Chelsea nie chce słyszeć o sprzedaży Brazylijczyka. Wobec tego Barcelona znalazła nowy transferowy cel w Anglii.

Tym stał się Anthony Gordon, który wedle informacji z Hiszpanii pasuje profilem do futbolu Hansiego Flicka. W środę 27 maja miało dojść do przełomu w tej sprawie. Hiszpanie i Anglicy zgodnie informują o ofercie, którą złożyła Barcelona. Rozbieżności są jedynie w kwocie, jaką "Duma Katalonii" miała położyć na stole.

Uśredniając wszelkie te doniesienia można przyjąć, że Barcelona wystosowała ofertę na 80 milionów euro plus zmienne. O takiej operacji informuje jeden z najbardziej wiarygodnych dziennikarzy transferowych - David Ornstein. Według tego, co przekazał na łamach "The Athletic" na razie porozumienia nie osiągnięto, a w grze jest także Bayern.

FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworyta

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona

Anthony Gordon





