Następca Lewandowskiego strzela na potęgę. Polak może zacząć się martwić?

FC Barcelona lada moment ma sfinalizować transfer utalentowanego osiemnastolatka z Brazylii. Vitor Roque ma kosztować "Dumę Katalonii" łącznie ok. 40 milionów euro i to właśnie on jest przymierzany do roli następcy Roberta Lewandowskiego. Okazuje się, że młodzieniec w ostatnich tygodniach w lidze brazylijskiej po prostu zachwyca. Czy Roque z marszu będzie w stanie zagrozić Polakowi w walce o miejsce w podstawowym składzie Barcelony?