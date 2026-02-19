"Następca Lewandowskiego" pod ścianą. Drastyczny ruch klubu, chcą go wysłać do Rosji wbrew woli

Karl Etta Eyong znalazł się na celowniku wielkich piłkarskich firm jeszcze w zeszłym sezonie, kiedy to w rezerwach Villarrealu dobił on do poziomu 20 zdobytych goli. Piłkarz ostatecznie trafił jednak do Levante, obecnie ekipy z dna tabeli Primera Division, ale wydaje się, że jego przygoda z "Żabami" będzie krótkotrwała.

W ostatnim czasie szczególnie głośno było o jego ewentualnych przenosinach do FC Barcelona - "Duma Katalonii" wszak zaczęła się rozglądać za kimś, kto mógłby przejąć schedę po Robercie Lewandowskim. Wygląda jednak na to, że "Los Granotes" stawiają na inne rozwiązanie.

Etta Eyong na celowniku gigantów. Levante wyśle go ostatecznie do... Rosji?

18 lutego Etta Eyong po raz kolejny wylądował na ławce rezerwowych Levante, ostatecznie rozgrywając przeciwko... Villarrealowi 26 minut. Zdaniem Bena Jacobsa z portalu "GiveMeSport" był to wyraz tego, że klub z Walencji chce wymusić transfer zawodnika.

Rozwiń

Kłopot w tym, że Levante widziałoby napastnika w CSKA Moskwa, które oferuje niemałą kwotę za 22-latka, bo 30 mln euro. Kameruńczykowi jednak nie w smak jest odchodzić do ligi rosyjskiej i to generuje oczywiście potężny zgrzyt.

Futbolistą - prócz "Barcy" - miały się interesować też Real Madryt, Manchester United czy Arsenal, a Jacobs wymienia do tego w jego kontekście takie ekipy jak Everton i Fulham. Z perspektywy piłkarza każdy z tych kierunków wygląda z pewnością atrakcyjniej pod kątem sportowego rozwoju niż wyjazd do CSKA, które z uwagi na sankcje nie może nawet myśleć obecnie o europejskich pucharach.

Levante zagra z Barceloną. Czy Etta Eyong doczeka tego meczu wśród "Los Granotes"?

Co ciekawe w najbliższej kolejce Primera Division Levante zagra z... Barceloną, do czego dojdzie 22 lutego o godz. 16.15. Przekonamy się, czy Karl Etta Eyong dostanie szansę w tej potyczce - okienko transferowe w Rosji zamyka się 19 lutego.

Robert Lewandowski i Karl Etta Eyong Fadel SENNA / AFP - David Aliaga/NurPhoto AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

DJB: Czy Ligue 1 wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój Szymańskiego? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO