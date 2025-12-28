Partner merytoryczny: Eleven Sports

Następca Lewandowskiego już w Barcelonie, nastąpił zwrot akcji. Decyzja zapadła

Jakub Rzeźnicki

Wraz z upływem kolejnych tygodni malają szanse na pozostanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Wielkimi krokami zbliża się data 30 czerwca - wówczas wygaśnie umowa Polaka z "Dumą Katalonii". Najnowsze ustalenia hiszpańskich mediów potęgują poczucie, że kontrakt nie zostanie przedłużony. Jak się okazuje, doszło do zwrotu akcji - następca "Lewego" został wybrany, a do tego jest już w stolicy Katalonii.

Piłkarz w pomarańczowej koszulce z logotypem Spotify stoi na murawie z dłońmi złożonymi jak do oklasków. W prawym górnym rogu znajduje się okrągła grafika z dużym znakiem zapytania na białym tle oraz fragment nóg sportowca trzymającego piłkę.
Robert Lewandowski poznał już swojego następcę w BarcelonieJoris Verwijst/BSR Agency/Getty Images / Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

Dusan Vlahovic, Erling Haaland, Julian Alvarez, Serhou Guirassy - lista potencjalnych następców Roberta Lewandowskiego w Barcelonie była dość długa. Stopniowo zaczęły z niej znikać kolejne nazwiska. Zaczęło się od Serba, który w tym sezonie nie zachwyca, w związku z czy, FC Barcelona straciła nim zainteresowanie.

W międzyczasie "Lewy" nieustannie czeka na ostateczną decyzję dotyczącą swojego kontraktu i stara się przekonać kierownictwo klubu, że warto zaoferować mu nową umowę. Jest zarówno gotowy obniżyć bardzo mocno swoje zarobki, jak i zaakceptować mniejszą rolę w drużynie.

Jak wynika znajnowszych ustaleń redakcji "Diario AS", los Lewandowskiego jest już przesądzony. "Blaugrana" miała wybrać następcę kapitana reprezentacji Polski. Co ciekawe, ten jest już w stolicy Katalonii.

FC Barcelona wybrała następcę Lewandowskiego

Mowa o Ferranie Torresie - najlepszym strzelcu Barcy w bieżącym sezonie. Dziennikarze donoszą, że w przypadku odejścia "Lewego", klub nie sprowadzi na jego pozycję nowego napastnika. To Ferran ma wówczas zostać niekwestionowaną jedynką. Można zatem mówić o zwrocie akcji - wydawało się, że klub mimo wszystko ściągnie na miejsce 37-latka nową gwiazdę.

Może być to ściśle związane z poważnymi kłopotami finansowymi mistrzów Hiszpanii. Priorytetem na ten moment jest dla nich sprowadzenie nowego stopera, a sprowadzenie Nico Schlotterbecka, o którym marzy Hansi Flick będzie kosztowną operacją.

    Na orbitę zainterewsowań Barcelony trafił w ostatnim czasie także Josko Gvardiol. Aby "wyciągnąć go" z Manchesteru City również trzeba będzie wielkich pieniędzy. A tych w stolicy Katalonii obecnie nie ma. Tym bardzie, gdyby klub chciał pozyskać nową gwiazdkę do ataku.

    Barca jest skłonna zatrzymać na dłużej Marcusa Rashforda, który z powodzeniem może grać na skrzydle, jak i środku ataku. Flick z resztą już sprawdzał go w takiej roli. Anglika bronią liczby, a także stały rozwój pod okiem niemieckiego szkoleniowca.

    Piłkarz w koszulce FC Barcelony na boisku podczas meczu, na drugim planie zawodnik drużyny w żółtych strojach.
    Ferran TorresFrancisco MaciaAFP
    Piłkarze w bordowo-granatowych strojach świętują zdobycie bramki na stadionie, jeden z nich obejmuje drugiego, a w tle widoczni są pozostali zawodnicy i kibice na trybunach.
    Ferran Torres i Robert LewandowskiCordon PressNewspix.pl
    Piłkarz w jasnej koszulce drużyny FC Barcelona z numerem 9 stoi na boisku podczas meczu piłki nożnej, w tle nieostre trybuny stadionu.
    Robert LewandowskiIMAGO/Mark GreenwoodNewspix.pl

