Lewandowski czeka na decyzję Barcelony. Czasu coraz mniej

W międzyczasie "Lewy" nieustannie czeka na ostateczną decyzję dotyczącą swojego kontraktu i stara się przekonać kierownictwo klubu, że warto zaoferować mu nową umowę. Jest zarówno gotowy obniżyć bardzo mocno swoje zarobki, jak i zaakceptować mniejszą rolę w drużynie.

Jak wynika znajnowszych ustaleń redakcji "Diario AS", los Lewandowskiego jest już przesądzony. "Blaugrana" miała wybrać następcę kapitana reprezentacji Polski. Co ciekawe, ten jest już w stolicy Katalonii.

FC Barcelona wybrała następcę Lewandowskiego

Mowa o Ferranie Torresie - najlepszym strzelcu Barcy w bieżącym sezonie. Dziennikarze donoszą, że w przypadku odejścia "Lewego", klub nie sprowadzi na jego pozycję nowego napastnika. To Ferran ma wówczas zostać niekwestionowaną jedynką. Można zatem mówić o zwrocie akcji - wydawało się, że klub mimo wszystko ściągnie na miejsce 37-latka nową gwiazdę.

Może być to ściśle związane z poważnymi kłopotami finansowymi mistrzów Hiszpanii. Priorytetem na ten moment jest dla nich sprowadzenie nowego stopera, a sprowadzenie Nico Schlotterbecka, o którym marzy Hansi Flick będzie kosztowną operacją.

Na orbitę zainterewsowań Barcelony trafił w ostatnim czasie także Josko Gvardiol. Aby "wyciągnąć go" z Manchesteru City również trzeba będzie wielkich pieniędzy. A tych w stolicy Katalonii obecnie nie ma. Tym bardzie, gdyby klub chciał pozyskać nową gwiazdkę do ataku.

Barca jest skłonna zatrzymać na dłużej Marcusa Rashforda, który z powodzeniem może grać na skrzydle, jak i środku ataku. Flick z resztą już sprawdzał go w takiej roli. Anglika bronią liczby, a także stały rozwój pod okiem niemieckiego szkoleniowca.

