Nareszcie przełom. Lewandowski dostał konkret. Wszystko zaczyna się od nowa
Tylko przez moment dominowała narracja, wedle której Chicago Fire zrezygnowało z pozyskania Roberta Lewandowskiego. Amerykanie właśnie przypuszczają drugą ofensywę i chcą tego lata przywitać Polak w MLS. Jak donosi "Mundo Deportivo", gotowa jest już oferta dla "Lewego". Roczna pensja ma być przynajmniej dwukrotnie wyższa od tej, którą w ubiegłym tygodniu zaproponowali szefowie Juventusu.
Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną wygasa dokładnie za 53 dni. Przyszłość Polaka miała się rozstrzygnąć do końca kwietnia. Nowy rozdział jego kariery nadal pozostaje jednak zagadką.
Wraz z upływem czasu transferowych opcji nie ubywa. A ta, która uznana została za nieaktualną, właśnie wraca na pierwszy plan. I nabiera na wyrazistości.
Robert Lewandowski na rozdrożu. Amerykanie nie rezygnują, Chicago Fire gotowe na mocną ofertę
Agent zawodnika, Pini Zahavi, w ubiegłym tygodniu przebywał we Włoszech. Rozmawiał z przedstawicielami Milanu i Juventusu. Miał usłyszeć od nich wstępne oferty.
Z tą wiedzą udał się do Barcelony, gdzie gości obecnie. Następny punkt operacji to spotkanie z Joanem Laportą, prezesem Barcelony. Zaraz potem wymiana stanowisk z Deco, pełniącym funkcję dyrektora sportowego w katalońskim klubie.
To będą bardzo istotne pertraktacje dla dalszego rozwoju wypadków. Ale niekoniecznie kluczowe. "Mundo Deportivo" donosi, że Lewandowski wcale nie musi wybierać między kolejnym sezonem w barwach "Blaugrany" a przeprowadzką na Półwysep Apeniński. Do gry z impetem wraca bowiem Chicago Fire.
Jak czytamy, Amerykanie oferują Polakowi 15 mln dolarów rocznej pensji (12,7 mln euro). Do tego premie i bonusy w wysokości kolejnych 5 mln dolarów. Nie podano, na jaki okres przewidziano kontrakt.
Klub MLS gotów jest zatem płacić Lewandowskiemu przynajmniej dwa razy więcej niż Juventus. Turyńczycy poprzestali na propozycji uposażenia sięgającego 6 mln euro za sezon. Tu bonusem specjalnym ma być możliwość dalszej gry w Lidze Mistrzów.
Jednocześnie na każdy gest "Lewego" nadal czekają szejkowie z Arabii Saudyjskiej. Kapitan reprezentacji Polski wciąż ma zatem szerokie pole decyzyjnego manewru. Hiszpańskie media twierdzą, że jeśli nie zostanie na Camp Nou, jego emigracja do USA wydaje się przesądzona.
Z takim scenariuszem najwyraźniej są już pogodzeni kibice "Dumy Katalonii". W komentarzach widniejących pod tekstem "MD" nikt nie sprzeciwia się odejściu Polaka z zespołu. Poniżej kilka wpisów przytoczonych w oryginalnym brzmieniu.
"To był niezwykły transfer; liczba strzelonych przez niego bramek pokazuje, jak dobrym jest napastnikiem. Dziękujemy za tyle radości, ale czas poszukać innego środkowego napastnika. W ciągu zaledwie 4 sezonów znalazł się w gronie 20 najlepszych strzelców w historii klubu".
"To powód do dumy, że mieliśmy takiego piłkarza, ale widać, że czas płynie nieubłaganie i Barça nie może sobie pozwolić na płacenie mu dużych pieniędzy! Jeśli więc odejdzie, życzymy mu powodzenia i dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobił!".
"To były wspaniałe 4 lata, ale żegnam i dziękuję za wszystko".
"Nie wahaj się. Odejdź".