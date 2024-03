Styczeń bieżącego roku nie był dla Roberta Lewandowskiego wymarzony. Xavi Hernandez w kilku meczach ściągał go z boiska przed czasem, co wcześniej raczej się nie zdarzało. Szybko zauważyła to hiszpańska prasa . "Lewandowski nie jest już nietykalnym piłkarzem, tak jak to było w poprzednim sezonie" - opisywała "Marca". W lutym doszło jednak do zwrotu akcji. Forma Polaka znacznie się poprawiła. I to do tego stopnia, że ogłoszono go najlepszym piłkarzem miesiąca w La Lidze.



