Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to dzieło, które za cel stawia sobie niesienie pomocy w walce o zdrowie najbardziej potrzebującym, zwłaszcza najmłodszym, wyposażając szpitale w ultranowoczesny sprzęt, podnoszący szanse na skuteczne leczenie. Do akcji rokrocznie włącza się wiele znanych osobistości ze świata show biznesu czy sportu. Oferują one wyjątkowe gadżety czy wspólne spotkania, które następnie trafiają na aukcje. A dochód z licytacji trafia na konta WOŚP-u.

Przy okazji poprzedniego, 33. finału fundacji, którą założył i prowadzi Jerzy Owsiak, nie lada gratką dla fanów piłki nożnej była możliwość wylicytowania kolacji z reprezentacją Polski.

- Polski Związek Piłki Nożnej przygotował coś wyjątkowego dla kibiców, jednocześnie wspierając 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już teraz miłośnicy sportu mogą wylicytować kolację z piłkarską reprezentacją Polski mężczyzn, podczas pierwszego dnia zgrupowania oraz spersonalizowaną koszulkę drużyny narodowej - głosił opis przeprowadzonej aukcji.

Kolacja z reprezentacją Polski trafiła na WOŚP. Jest szczęśliwy finał

Cieszyła się ona sporym zainteresowaniem, o czym najlepiej świadczy jej kwota końcowa w wysokości 30 250 złotych. Właśnie tyle zapłacić musiał szczęśliwiec, który mógł dzięki temu spotkać naszą piłkarską kadrę. A sprawa miała swój szczęśliwy finał podczas trwającego właśnie zgrupowania.

Wyjątkowa kolacja z reprezentacją Polski - wylicytowana w ramach aukcji WOŚP. Pan Tomasz wraz z synami spotkali się z piłkarską reprezentacją Polski - wszystko dzięki aukcji WOŚP, w której wylicytowali kolację z kadrą za ponad 30 tysięcy złotych.

- Dziękujemy, że gracie razem z nami - w szczytnym celu - zaznaczył na koniec Polski Związek Piłki Nożnej.

Na zdjęciach z wyjątkowej kolacji widzimy pana Tomasza w towarzystwie całego sztabu reprezentacji Polski na czele z Janem Urbanem oraz wszystkich piłkarzy, w tym snajpera FC Barcelona i kapitana naszej kadry Roberta Lewandowskiego.

"Biało-Czerwoni" podczas trwającego właśnie zgrupowania rozegrają dwa spotkania. Najpierw będą mogli sprawdzić się w czwartek w towarzyskim starciu z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a już w niedzielę zagrają w Kownie z Litwą o kolejne punkty w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku.

