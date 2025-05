Napięcie przed "El Clasico", co zrobi Flick? Media: Oto decyzja ws. Lewandowskiego i Szczęsnego

Przed nami najważniejsze spotkanie bieżącego sezonu w Primera Division - spotkanie, które może koniec końców zadecydować o losach mistrzostwa Hiszpanii. W niedzielę 11 maja FC Barcelona i Real Madryt podejdą do ostatniego w bieżącym sezonie "El Clasico" i bez dwóch zdań trener "Blaugrany" Hansi Flick będzie mieć niełatwy orzech do zgryzienia co do tego, jak pokonać zdeterminowanych "Królewskich". Media z Półwyspu Iberyjskiego naturalnie już przedstawiły przewidywane składy obu ekip i w kwestii Lewandowskiego i Szczęsnego specjalnej niespodzianki tu nie było.