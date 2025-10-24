Napastnicy zaatakowali Lewandowskiego. Robert po latach ujawnił. "Miał nóż"

Robert Lewandowski od lat uchodzi za wzór profesjonalizmu i sportowego poświęcenia. Kapitan reprezentacji Polski, napastnik FC Barcelona, wielokrotny król strzelców Bundesligi i zdobywca Ligi Mistrzów z Bayernem, to dziś jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie. Jego kariera to przykład konsekwencji, pracy nad sobą i nieustannego dążenia do doskonałości. Dla wielu jest ikoną i inspiracją, jednak sam "Lewy" nie ukrywa, że jego droga na szczyt nie zawsze była usłana różami.

Robert Lewandowski przeżył w młodości chwile grozy. To mogło się skończył tragicznie

Blisko dekadę temu na półki niemieckich księgarni trafiła autobiografia kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski pod tytułem: "Robert Lewandowski: Meine wahre Geschichte" ("Moja prawdziwa historia"), w której piłkarz szczerze opowiada o swoim dzieciństwie i młodości. Niektóre fragmenty mogą zaskoczyć tych, którzy dziś widzą w nim spokojnego, ułożonego sportowca.

Wśród wspomnień z młodości napastnika FC Barcelona znalazła się też historia, która mogła zakończyć się tragicznie. Podczas jednego z wyjazdów na mecz, jeszcze w czasach juniorskich, Lewandowski przeżył prawdziwe chwile grozy. "Pewnego razu razem z kolegami natrafiliśmy na dwóch zamaskowanych mężczyzn. Jeden z nich miał nóż i ruszył w moją stronę. Zareagowałem szybko i wykręciłem mu rękę tak, że musiał go wypuścić. Było bardzo niebezpiecznie" - wspominał piłkarz.

To doświadczenie - jak sam przyznał - uświadomiło mu, że życie potrafi być nieprzewidywalne. Z tamtego okresu wyniósł nie tylko odporność psychiczną, ale i pokorę. Dziś Robert Lewandowski jest symbolem dyscypliny i klasy światowego formatu, ale jego autobiografia pokazuje, że dojście na szczyt wymagało nie tylko talentu i ciężkiej pracy, lecz także nauki na własnych błędach.

Robert Lewandowski - napastnik FC Barcelona i reprezentacji Polski IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Imago Sport and News/East News East News

