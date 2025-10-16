Największa inwestycja Lewandowskiego, w centrum Warszawy. Prawie 100 milionów, pojawił się problem

Robert Lewandowski w 2018 roku zadebiutował na liście stu najbogatszych Polaków magazynu "Wprost". Wówczas majątek napastnika FC Barcelona, a w tamtym czasie Bayernu Monachium, wyceniony został na kwotę 353 milionów złotych. Taki dorobek pozwolił mu uplasować się na 94. miejscu w gronie stu najbogatszych Polaków według dziennikarzy tej redakcji.

Siedem lat później kapitan reprezentacji dokonał podwojenia majątku, bo dziennikarze "Wprost" oszacowali jego majątek na 723 miliony złotych. Nie ma wątpliwości, że Lewandowski ma przed sobą niesamowitą biznesową karierę, nad którą wspólnie z żoną Anną bardzo wytrwale pracuje.

Wielka inwestycja Lewandowskiego. Prawie 100 milionów złotych

W lutym 2025 roku pojawiły się informacje, że Lewandowski za pośrednictwem swojej firmy Monting Development zainwestował w działkę na warszawskiej Woli przy ulicy Chłodnej 35. - Inwestycja przy ul. Chłodnej będzie unikatowym na skalę kraju projektem. Zamierzamy stworzyć tam apartamenty z najwyższej półki, które wyznaczą nowy standard luksusowego życia - mówił wówczas Danilo Djurović prezes zarządu.

To nie pierwsza inwestycja Lewandowskiego w grunty w Warszawie, ale zdecydowanie najcenniejsza. Spółka, której współwłaścicielem jest kapitan reprezentacji Polski, wyłożyła bowiem na tę działkę 96 milionów złotych. "Deweloper podpisał z giełdową spółką Archicom z Grupy Echo Investment warunkową umowę kupna prawa użytkowania wieczystego parceli przy ul. Chłodnej w Warszawie. Planuje tam luksusową inwestycję apartamentową. Podpisana umowa jest warunkowa - jej finalizacja zależy od decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, do którego należy prawo pierwokupu gruntu" - mogliśmy przeczytać na stronie internetowej spółki.

Poprzednia największa inwestycja "Lewego" wyceniana była na kwotę nieco ponad 82 miliony złotych. Wówczas również mowa było o działce, ale tym razem na warszawskim Ursynowie, którą udało się kupić za pośrednictwem spółki celowej Munja B14 powołanej w ramach Monting Development.

Inwestycja na ulicy Chłodnej w Warszawie od początku była w pewnym sensie ryzykowna, bo mowa o obszarze, który jest objęty ochroną konserwatorską. - Historyczny bruk musi zostać, tory tramwajowe też - zastrzegał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Michał Krasucki, warszawski konserwator. Głos zabrał także wiceburmistrz dzielnicy Adam Huć, który spojrzał na sprawę z innej perspektywy. - Jest możliwość zwężenia jezdni, żeby zyskać miejsce na szersze chodniki i ścieżki rowerowe - ocenił.

We wrześniu 2025 roku w polskich mediach pojawiły się informacje, które potwierdziły, że sprawa budowy luksusowego apartamentowca zdecydowanie zmierza w dobrą stronę. Wykonawca uzyskał bowiem zgodę na budowę. "Monting Development uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dla swojej flagowej inwestycji Chłodna 35 - kameralnego apartamentowca, który wyznaczy nowy standard luksusu na polskim rynku nieruchomości. Warszawa zyska najbardziej luksusową inwestycję mieszkaniową w Polsce" - czytamy na "nowawarszawa.pl".

- Chłodna 35 to nie jest kolejna inwestycja premium. To projekt, który definiuje, czym naprawdę jest luksus - mówił Robert Lewandowski cytowany przez wspomniany wyżej portal. Budynek ma mieć siedem kondygnacji, na których oprócz luksusowych apartamentów znajdą się także: basen, sauna czy strefa SPA. Według przewidywań ekspertów cena za metr kwadratowy może wynieść nawet 100 tysięcy złotych.

Eksperci zgodnie o Robercie Lewandowskim. "Jest geniuszem". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski po strzeleniu 100 goli w Lidze Mistrzów ADRIA PUIGANADOLUAnadolu via AFP AFP

Robert Lewandowski strzelił bramkę nr 700 GONGORANurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Andrzej Iwanczuk / REPORTER East News