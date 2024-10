"Najwięksi wrogowie", gorąco przed meczem Barcelony. A obok zdjęcie Lewandowskiego

FC Barcelona jak dotychczas zaliczyła dwa kompletnie różne spotkania w Lidze Mistrzów . Na inaugurację swoich występów w tych rozgrywkach przegrała bowiem z AS Monaco 1:2, natomiast potem zdołała ona kompletnie rozbić BSC Young Boys 5:0.

Do jednej bramki / POLSAT GO

DJB: FC Barcelona i jej analiza przed starciem z Bayernem i Realem. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Bayern dominuje już blisko dekadę. Czy Barcelona w końcu odpowie?

"Przeciwko największemu wrogowi" - pisze o potyczce Barcelony dziennik "As", który wskazuje, że w poprzednich sześciu starciach obu drużyn w Champions League Bayern zwyciężał... sześć razy, co można śmiało nazwać absolutną dominacją ze strony "Gwiazdy Południa".

Po raz ostatni oba kluby starły się w kampanii 2022/2023 i wówczas w fazie grupowej LM zespół z Bawarii triumfował 3:0 i 2:0. Wcześniejsze rezultaty? 3:0, 3:0, słynne 8:2 oraz 3:2. Ostatni raz, kiedy to "Blaugrana" była zwycięska, miał miejsc w sezonie 2014/2015, gdy w pierwszym półfinale "Barca" triumfowała... 3:0.

"Przeciwko swej przeszłości". Lewandowski i Flick kontra Bayern Monachium

Statystyki statystykami, ale "As" wskazuje na jeszcze jeden istotny wątek - dla Roberta Lewandowskiego i Hansiego Flicka mecz będzie mieć dodatkowy podtekst w związku z przeszłością obu panów w szeregach "Die Roten". Napastnik i szkoleniowiec współpracowali ze sobą w ekipie z Allianz Arena w latach 2019-2021 i wówczas zdołali zatriumfować w Lidze Mistrzów... Czy będzie ich jeszcze stać na powtórkę z rozrywki?

Hit FC Barcelona - Bayern Monachium rozpocznie się w środowy wieczór dokładnie o godz. 21.00. Na relację tekstową z tego starcia zapraszamy do Interii Sport - link do niej znajduje się poniżej. W tym samym czasie ponadto dojdzie m.in. do ciekawie zapowiadającego się spotkania RB Lipsk z Liverpoolem, a więc emocji będzie tu wręcz ogrom...